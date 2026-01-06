Incapacità aziendale dell’Amap, la giunta riveda l’affidamento del servizio

Riceviamo e pubblichiamo...

Gli organi di stampa alla vigilia dell’Epifania hanno posto in grande evidenza la attuale situazione economico - gestionale in cui verserebbe la municipalizzata Amap che è stata chiamata a gestire in regime di monopolio le risorse idriche della Città di Palermo e di una molteplicità di Comuni tra i quali Monreale.

Mentre altri si sono rifiutati di cedere acqua e personale e hanno intrapreso ricorsi amministrativi.

Si è appreso che il collegio sindacale di controllo composto anche dal nostro apprezzato cittadino Maurizio Valerio, ha sollevato pesanti osservazioni in merito alla incapacità aziendale di recupero crediti, molti dei quali prescritti. Si è appreso, anche, di un passivo di notevoli proporzioni e preoccupanti perplessità in ordine alle attività gestionali.

Critiche condivise anche dall'organismo di amministrazione, all'interno del quale siede l'attuale sindaco di Monreale. Fortissime critiche sono state evidenziate in relazione all'avvio delle procedure di assunzione di 38 nuovi dipendenti. Mi chiedo, signor direttore, anche alla luce delle generali proteste sollevate dai nostri cittadini gravati da una esorbitante tariffa, se non sia giunta l'occasione per rivedere la decisione della giunta comunale di aderire ad Amap per evitare che sui nostri cittadini, a causa di possibili scelte di Amap di nuovi e prevedibili aumenti tariffari possano riversarsi nuovi e gravosi aumenti.

Anche perché nessun risultato è giunto a Monreale tranne quello di un posto in organo di gestione. Spero che i nostri amministratori riflettano sullo stato di crisi dell’azienda Amap e decidano di recedere, riportando in un contesto comunale le nostre preziose acque con notevoli risparmi per noi utenti monrealesi.

* ex sindaco di Monreale