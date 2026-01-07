Monreale, cultura e inclusione: al via il progetto "La musica è di tutti" per abbattere le barriere sociali

L’iniziativa, finanziata dal Comune e realizzata dalla "Casa della Musica", coinvolgerà 15 ragazzi in un percorso artistico al cineteatro Imperia

MONREALE, 7 gennaio – Promuovere l'inclusione sociale e abbattere le barriere attraverso il linguaggio universale della musica. È con questo obiettivo che l’amministrazione comunale di Monreale annuncia l'avvio di "La musica è di tutti", un progetto socio-musicale sperimentale destinato a ragazzi con disabilità.

L’iniziativa, proposta dall’associazione "Casa della Musica APS", è stata finanziata dal Comune di Monreale che ha destinato a questo intervento una somma di 5.783,33 euro, coprendo l’80 per cento dei costi previsti per garantire l’accesso completamente gratuito ai partecipanti.

Un percorso tra arte e benessere

Il progetto non si limita alla semplice didattica musicale, ma si configura come un vero e proprio intervento di benessere psicofisico. Attraverso 60 ore di laboratorio, 15 ragazzi selezionati dai servizi sociali scopriranno il ritmo attraverso le percussioni della tradizione popolare, la chitarra e il pianoforte.

L'obiettivo finale è ambizioso e creativo: la composizione di un brano originale e la realizzazione di un video che documenti il talento e l’impegno dei partecipanti. Le attività avranno come cornice il Cineteatro Imperia, spazio che, dopo l’abbattimento delle barriere architettoniche completato nel 2025, si conferma polo culturale d’eccellenza e accessibile a tutti.

Le dichiarazioni "Siamo orgogliosi di sostenere un progetto che trasforma il riconoscimento UNESCO in un'opportunità di riscatto sociale – dichiara il sindaco Alberto Arcidiacono – La nostra identità culturale non è un concetto astratto, ma un patrimonio vivo che deve servire a stimolare l'integrazione e l'autostima dei nostri ragazzi”.

"Con 'La musica è di tutti' continuiamo a fare della cultura uno strumento di salute e socializzazione – aggiunge l’Assessore Fabrizio Lo Verso – Vogliamo che ogni persona di Monreale, indipendentemente dalle proprie condizioni di partenza, possa fruire delle nostre attività e dei nostri beni culturali per migliorare la propria qualità della vita".

"Grazie all'intervento della Regione Siciliana, ancora una volta, possiamo migliorare i nostri servizi culturali - dichiara il presidente del Consiglio comunale e deputato regionale Marco Intravaia- Questo finanziamento nasce dalla ferma volontà di garantire ai comuni dell'itinerario arabo-normanno risorse certe per promuovere la crescita culturale delle fasce più fragili. Vedere oggi che questi fondi si trasformano a Monreale in un'opportunità di inclusione per tanti ragazzi attraverso la musica è la prova che la buona politica può incidere direttamente sulla coesione della nostra comunità".

L'attività sarà coordinata dai docenti della "Casa della Musica", professionisti formati nei migliori conservatori, in stretta collaborazione con le associazioni “Nati due volte” e “Convivi l’autismo”, garantendo un approccio pedagogico e sociale di alto profilo.