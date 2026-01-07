Mercato dell’auto, nel 2025 a Monreale sono state 481 le immatricolazioni

Le vendite hanno avuto una crescita negli ultimi due mesi dell’anno
MONREALE, 7 gennaio – Durante lo scorso anno sono state in tutto 481 le autovetture nuove di fabbrica immatricolate a Monreale.
Dai dati ufficiali si rileva che alla fine del 2025 si è registrata, rispetto ai mesi precedenti, una sensibile crescita degli acquisti: infatti fra novembre e dicembre le immatricolazioni hanno riguardano 110 automobili.
Entrando nel dettaglio, questi sono gli specifici numeri che rappresentano la situazione mese per mese:
- gennaio: 48
- febbraio: 38
- marzo: 37
- aprile: 28
- maggio: 38
- giugno: 41
- luglio: 35
- agosto: 19
- settembre: 45
- ottobre: 42
- novembre: 59
- dicembre: 51
È da considerare che questi dati non tengono ovviamente conto delle auto usate, né di quelle acquisite con contratto di noleggio o di leasing; come di solito accade, è agosto il mese in cui si è verificato un significativo calo delle vendite, in concomitanza con il periodo delle ferie estive.
A livello nazionale, il mercato automobilistico italiano ha chiuso il 2025 attestandosi a poco meno di 1.526.000 immatricolazioni, con una flessione del 2,1 per cento rispetto all’anno precedente, confermando un divario di oltre il 20 per cento rispetto ai livelli del 2019.
