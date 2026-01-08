Monreale, lotta all’abbandono dei rifiuti: attive le nuove telecamere in via Mulinello, zona Cres e piazzale Tricoli

Individuati i primi trasgressori grazie al monitoraggio costante della Polizia Municipale

MONREALE, 8 gennaio – Il Comune di Monreale intensifica l’azione di contrasto all’abbandono illecito di rifiuti sul suolo pubblico.

Su impulso dell’assessorato all’Igiene Urbana, Giulio Mannino, sono state installate e attivate nuove telecamere di videosorveglianza in tre punti critici del territorio comunale: via Mulinello, la zona del Cres e piazzale Tricoli.

L’iniziativa ha già prodotto i primi risultati concreti. Grazie all’analisi dei filmati, il Comando di Polizia Municipale ha già individuato i primi trasgressori, nei confronti dei quali verranno elevate le sanzioni previste dalla normativa vigente.

Il controllo delle immagini è affidato direttamente alla Polizia Municipale di Monreale, che opera un monitoraggio costante per identificare non solo i privati cittadini, ma anche eventuali soggetti che smaltiscono irregolarmente rifiuti ingombranti o speciali, deturpando l’ambiente e gravando sui costi di pulizia.

"Non potevano più tollerare gesti di profonda inciviltà che danneggiano l’immagine della nostra città e la salute pubblica – ha dichiarato Mannino – L’installazione di questi presidi tecnologici in via Mulinello, al Cres e a piazzale Tricoli è solo una parte di una strategia più ampia volta a garantire il decoro urbano. La nostra priorità è difendere i cittadini rispettosi delle regole e punire chi pensa di poter utilizzare le nostre strade come discariche a cielo aperto".

L’Amministrazione comunale ricorda alla cittadinanza che sono attivi i servizi di raccolta differenziata porta a porta e i centri di raccolta autorizzati per il corretto smaltimento di ogni tipologia di rifiuto.