Il funzionario Graziano Viola nuovo economo del Comune di Monreale

MONREALE, 8 gennaio – È il funzionario Graziano Viola (nella foto) il nuovo economo del Comune di Monreale: subentra a Rita Aresu, che per diversi anni ha svolto questo incarico con dedizione e competenza.

La nomina è stata disposta dal dirigente del settore finanziario Pietroantonio Bevilacqua, nell’ambito dell’ordinaria rotazione fra i dipendenti. Originario di Alcamo, Viola (classe 1974) è laureato in Economia e Commercio ed è iscritto all’albo dell’Ordine dei dottori commercialisti e dei revisori contabili di Trapani; presta servizio a tempo indeterminato presso il Comune di Monreale con inquadramento nel profilo professionale di funzionario amministrativo-contabile.

Come responsabile del servizio di economato, si occuperà della gestione di cassa delle spese di ufficio di ammontare non rilevante; annualmente, entro un mese dalla chiusura dell’esercizio finanziario, sarà tenuto a rendere il conto della propria gestione, che, una volta approvato, verrà trasmesso alla sezione giurisdizionale della Corte dei conti di Palermo.

Nel recente passato Graziano Viola ha affiancato all’attività lavorativa e professionale anche l’impegno politico: ad Alcamo è stato infatti il presidente del locale circolo della Lega, di cui ha promosso la fondazione alla fine del 2018.