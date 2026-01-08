Monreale, paura in piazza: denunciato minorenne in possesso di una pistola nel marsupio

I militari: “Era un giocattolo, ma avrebbe potuto provocare scene di panico”

MONREALE, 8 gennaio – I carabinieri della compagnia di Monreale, nell’ambito dei servizi di controllo del territorio e prevenzione dei reati in genere, espletati in occasione dell’ultimo weekend natalizio, hanno denunciato in stato di libertà un 14enne del posto accusato di porto abusivo di armi o strumenti atti ad offendere.

Una serata musicale organizzata in piazza Guglielmo II, poteva trasformarsi in una serata di panico collettivo ma, l’intervento tempestivo dei carabinieri, ha sventato il peggio dopo che un cittadino ha segnalato la presenza di un’arma in mano a un ragazzo.

Durante lo svolgimento dell’evento musicale nel cuore della cittadina normanna, l’attenzione di un passante è stata attirata dai movimenti sospetti del 14enne che, tra la folla, è stato notato mentre tentava di occultare con rapidità una pistola all’interno del proprio marsupio.

La segnalazione immediata ai militari dell’Arma, impegnati nel servizio di controllo del territorio per garantire la sicurezza della manifestazione, ha consentito di individuare e bloccare il giovane in pochi istanti.

La successiva perquisizione ha confermato i timori: all’interno del borsello è stata rinvenuta un’arma, rivelatasi poi una pistola giocattolo. Tuttavia, l'oggetto privo del prescritto tappo rosso, è risultato esteticamente identico a un’arma vera e propria, capace di trarre in inganno chiunque e di scatenare reazioni imprevedibili o scene di panico tra i presenti. L’arma è stata posta sotto sequestro e la posizione del minorenne è ora al vaglio dell’Autorità Giudiziaria minorile.

L’Arma dei Carabinieri ribadisce l’importanza della collaborazione dei cittadini: la prontezza della segnalazione odierna ha permesso di gestire una situazione di potenziale pericolo sociale con estrema rapidità, garantendo che la serata proseguisse in totale sicurezza.