Trinacria Bedda a Roma: un'esperienza indelebile a "Viva la Befana 2026"

La manifestazione inserita tra quelle della conclusione dell’anno giubilare. LE FOTO

ROMA, 8 gennaio – Il gruppo folkloristico Trinacria Bedda ha recentemente partecipato a Roma alla manifestazione "Viva la Befana", un evento che ha visto la partecipazione di oltre 500 figuranti.

La delegazione siciliana ha sfilato in corteo, partendo da Castel Sant’Angelo e percorrendo la via della Conciliazione, per poi arrivare a piazza San Pietro. L'emozione è stata palpabile per tutti i componenti del gruppo, che hanno avuto l'onore di partecipare alla messa di Papa Leone XIV. Dopo l'Angelus, il gruppo si è esibito, riscuotendo grandi consensi da parte del pubblico presente.

Nonostante la pioggia incessante, il gruppo ha dimostrato grande determinazione e passione, emozionando il pubblico con le sue esibizioni. "È stato un percorso di fede e tradizioni che non dimenticheremo mai", hanno dichiarato i componenti del gruppo.

La partecipazione a "Viva la Befana" è stata un'esperienza unica e indelebile per il gruppo Trinacria Bedda, che ha rappresentato con orgoglio la cultura e le tradizioni siciliane nella capitale italiana.