San Martino, la musica scalda l’Epifania: grande successo per “Christmas in Jazz”

L’evento ha concluso le manifestazioni inserite nel cartellone natalizio

MONREALE, 8 gennaio – Nonostante il freddo pungente del 6 gennaio, la magia del jazz ha riscaldato l’abbazia di San Martino nella serata di ieri, trasformandola in un palcoscenico carico di atmosfera ed emozioni.

È andato in scena “Christmas in Jazz”, un evento che ha incantato il pubblico grazie alla raffinata performance Jazzistica dei PJR insieme al Vocal coach Davide Cutrona. Un viaggio musicale organizzato dalla Sicily Music Academy, intenso e suggestivo, fortemente voluto dall’amministrazione comunale per la fase conclusiva del calendario di eventi natalizi. Il concerto ha attraversato alcune delle più belle pagine della tradizione natalizia jazz, da Irving Berlin fino alle sonorità più moderne di David Foster. Tra i brani più apprezzati dal pubblico, “Have Yourself a Merry Little Christmas” e l’intramontabile “White Christmas”, eseguiti con eleganza, swing e profonda sensibilità interpretativa.

A rendere la serata ancora più coinvolgente, la voce black e calda del maestro Davide Cutrona, capace di fondersi perfettamente con le sonorità raffinate del trio jazz PJR formato da Andrea Palumbo, Anna Giannola e Gianfranco Ficano, creando un equilibrio sonoro di grande classe e impatto emotivo. Ogni brano è stato accolto da applausi convinti, segno di un pubblico rapito da un’atmosfera sospesa tra intimità e spettacolo.

“Christmas in Jazz” si è confermato così non solo come un concerto, ma come una vera esperienza musicale, capace di trasformare una fredda sera d’inverno in un momento di pura magia, lasciando negli ascoltatori il sapore caldo e avvolgente delle festività appena concluse.