Sistemazione della via Gravina, lunedì mattina avranno inizio i lavori

Il tratto interessato va da via Taormina a via Biagio Giordano

MONREALE, 9 gennaio – Avranno inizio lunedì mattina i lavori che riguardano la manutenzione e il ripristino del manto stradale della via Francesco Paolo Gravina (nella foto).

Al fine di consentirne l’esecuzione, il Comando della Polizia Municipale con apposita ordinanza ha disposto la chiusura al traffico dell’arteria, nel tratto compreso fra la via Taormina e la via Biagio Giordano.

Si tratta di un intervento atteso da tempo: la strada, ampiamente trafficata, oramai da diversi anni si presenta infatti in condizioni alquanto precarie e necessita di un complessivo rifacimento, in maniera da renderla percorribile in piena sicurezza.

Per tutta la durata dei lavori sarà vigente nel tratto stradale interessato il divieto di sosta con rimozione forzata delle autovetture; il flusso veicolare sarà deviato per percorsi alternativi indicati da specifica segnaletica stradale, che verrà collocata di volta in volta a seconda delle esigenze di cantiere.