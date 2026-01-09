Monreale, il cardinale Troiano Acquaviva d'Aragona tra erudizione e storia

La biografia dell'ultimo cardinale e arcivescovo di Monreale scritta da Roberto Ricci presentata stasera al palazzo arcivescovile

MONREALE, 9 gennaio –Riscoprire e valorizzare un pezzo importante della storia dell’arcidiocesi è stato lo scopo principale dell’incontro tenutosi stasera e dedicato alla memoria del cardinale e arcivescovo di Monreale Troiano Acquaviva d’Aragona presso il palazzo arcivescovile di Monreale.

L’occasione è stata offerta dalla presentazione del libro di Roberto Ricci, docente e storico, dedicato alla straordinaria figura di questo arcivescovo, che fu alla guida dell’arcidiocesi di Monreale dal 1739 al 1747, attraverso una tavola rotonda moderata da don Nicola Gaglio, arciprete della cattedrale di Monreale, con l’arcivescovo Gualtiero Isacchi, Maria Concetta Di Natale, don Giovanni Vitale alla presenza dell’autore del volume.

Questo importante lavoro di ricerca storica è riuscito a svelare al pubblico monrealese la storia dell’ultimo cardinale arcivescovo di Monreale. Come ha sottolineato monsignor Isacchi, nel suo saluto iniziale al pubblico presente in sala, riscoprire le radici storiche proietta una comunità verso il futuro.

Due sono le finalità che, secondo monsignor Isacchi, occorre attribuire alla storia, ovvero la capacità di far comprendere le logiche dell’umano e mostrare una Chiesa che ama la storia e l’impegno civile per richiamare tutti e ciascuno alla propria responsabilità.

“La memoria è ciò che ci fa comprendere perché siamo arrivati qui - ha affermato monsignor Isacchi. Essa va letta per cercare di penetrare una realtà distante cronologicamente da noi, ma che può dirci molto ancora oggi. Leggere una realtà lontana è anch’esso un atto di responsabilità, così la memoria di questo arcivescovo può aiutarci oggi a comprendere meglio la nostra storia”.

A seguire l’intervento di Maria Concetta Di Natale, direttrice del museo diocesano di Monreale, si è incentrato sulla necessità di creare spazi di memoria dedicati ai vescovi come nel museo diocesano di Monreale. Il tesoro dei vescovi rivela l’attività di pastori e alcune particolarità storiche della vita degli stessi così come è possibile notare nei paramenti sacri, nella pianeta e nel reliquiario appartenuti all’arcivescovo Troiano Acquaviva d’Aragona ed esposti al pubblico per l’occasione.

Molto interessante e ricco di particolari storici è stato l’intervento del direttore dell’archivio storico diocesano di Monreale, Don Giovanni Vitale, che ha esordito definendo la figura di Troiano Acquaviva d’Aragona come quella di un eminentissimo cardinale e arcivescovo, la cui vicenda biografica rivela un fitto legame di Monreale con la storia nazionale e internazionale. La figura di questo arcivescovo va inquadrata - ha affermato don Giovanni Vitale - da un lato nel secolo in cui egli visse, fatto di una storia della chiesa legata alla crisi dovuta al sorgere dei nuovi stati nazionali, dall’altro a quella stessa dell’arcidiocesi di Monreale, che si presenta diversa da tutte le altre in quanto fondata da un re. L’arcivescovo di Monreale, infatti, dalle origini della diocesi e fino al 1812, esercitò non solo i poteri spirituali, ma anche quelli di governo del territorio”.

Lo stemma del cardinale campeggia ancora oggi sulla facciata del municipio di Monreale, come ha mostrato ai presenti don Giovanni Vitale, svelando alcuni particolari inediti e particolari legati a quest’ultimo.

“Il cardinale Troiano Acquaviva d’Aragona non venne mai a Monreale - ha concluso don Giovanni Vitale nella sua descrizione- per via dell’azione diplomatica che lo vide costantemente impegnato per la curia romana, ma nei documenti d’archivio possiamo rintracciare la sua attenzione e cura pastorale per Monreale espressa, per esempio, attraverso le indicazioni fornite al suo vicario in occasione dello scoppio della peste a Messina nel 1743 perché fossero rinforzate e restaurate per precauzione le mura della città di Monreale”.

Infine, ha concluso l’incontro l’autore del volume, Roberto Ricci, che ha definito Troiano Acquaviva d’Aragona, una personalità straordinaria.

“Il cardinale Troiano Acquaviva d’Aragona ha affermato l’autore - fu figlio del duca d’Atri, Giovan Girolamo II, e nipote del cardinale Francesco, fu cardinale prete dei Santi Quirico e Giulitta, più tardi di Santa Cecilia in Trastevere a Roma, arcivescovo metropolita e signore di Monreale. Fu tra i principali artefici dell’investitura del regno di Napoli concessa da papa Clemente XII in favore di Carlo III di Borbone nel 1738. Mecenate, amico di letterati e musicisti, promosse tra l’altro la pubblicazione della terza edizione della Scienza Nuova di Giovan Battista Vico nel 1744. Questi sono alcuni esempi che ce ne fanno intuire ancora oggi la particolarità e importanza storica”.