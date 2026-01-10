Skip to main content
Monreale, ha riaperto dopo 8 anni il negozio “Fax Moda”

· Cronaca varia

L’attività aveva operato in città fin dal 1991

MONREALE, 10 gennaio – E’ tornato a rilanciare la propria proposta commerciale, dopo 8 anni di stop, il negozio “Fax Moda”, un’attività che i monrealesi conoscono bene per aver fatto parte del tessuto commerciale cittadino fin dal lontano 1991.

L’inaugurazione della riapertura dell’esercizio di abbigliamento, ubicato in piazza Guglielmo è avvenuta il mese scorso, alla presenza del sindaco Alberto Arcidiacono e soprattutto del proprietario Domenico Pizzo, vecchia gloria del movimento calcistico cittadino, che è anche gestore di un locale di ristorazione che opera nei pressi.
“Fax Moda riapre dopo 8 anni – si legge in una nota della proprietà – il grande ritorno di un negozio storico
Dopo ben otto anni di attesa, una delle attività più amate e riconosciute del territorio torna finalmente a far parlare di sé: Fax Moda - Abbigliamento Uomo e Donna riapre le sue porte, riportando in città lo stile, la qualità e quella cura per il cliente che l'avevano resa un punto di riferimento per intere generazioni”.

