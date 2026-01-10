Promozione del turismo esperienziale e responsabile, fondi anche per Monreale

Assegnato all’ente un finanziamento di 224.000 euro

MONREALE, 10 gennaio –È stata approvata dall’assessorato regionale al Turismo, dello Sport e dello Spettacolo la graduatoria definitiva delle proposte progettuali relative alla promozione del turismo esperienziale e responsabile.

I fondi disponibili, che ammontano in totale a tre milioni di euro, sono stati stanziati in favore di 12enti per l’attuazione di iniziative e interventi finalizzati al rafforzamento del ruolo della cultura e del turismo sostenibile nello sviluppo economico, nell’inclusione sociale e nell’innovazione.

«Attraverso questa iniziativa - ha dichiarato l’assessore regionale al Turismo, Elvira Amata -portiamo avanti un’attività fortemente orientata a rafforzare un segmento strategico dell’offerta come quello del turismo esperienziale e sostenibile. Gli obiettivi perseguiti sono quelli ormai consolidati della programmazione regionale come la diversificazione e la destagionalizzazione dell’offerta, con particolare riguardo ai fenomeni di spopolamento e depauperamento dei territori interni e dei borghi ai margini dei flussi principali».

Sono state approvate e finanziate le proposte progettuali presentate dai comuni di Calatafimi Segesta, Santa Margherita Belice, Alia, Santo Stefano di Camastra, Cefalù, Monreale, Avola, Gioiosa Marea, Messina, Oliveri e Cattolica Eraclea, nonché dalla Fondazione Sant’Elia di Palermo.

Per quanto riguarda il Comune di Monreale,l’importo che è stato reso disponibile è di 224.000 euro; entro un mese dalla notifica del decreto di finanziamento dovranno essere avviate le attività programmate, da concludersi entro i successivi 12 mesi.