Sanità, Monreale volta pagina: inaugurata la nuova Casa della Comunità

Un investimento da oltre 900 mila euro finanziato dal PNRR per portare i servizi specialistici e l’assistenza primaria direttamente nel cuore del territorio normanno. LE FOTO

MONREALE, 12 gennaio – È stata inaugurata questa mattina in via Ignazio Florio a Monreale la Casa della Comunità, nuova struttura della sanità territoriale realizzata dall’Asp di Palermo con fondi del PNRR – Missione 6 Salute.

Alla cerimonia hanno preso parte, tra gli altri, il Presidente della Regione siciliana, Renato Schifani, l’Assessore regionale della Salute, Daniela Faraoni, il Sindaco di Monreale, Alberto Arcidiacono, e il direttore generale dell’Asp di Palermo, Alberto Firenze. Dopo il taglio del nastro, l’Arcivescovo di Monreale, monsignor Gualtiero Isacchi, ha benedetto i locali.

Il sindaco di Monreale, Alberto Arcidiacono, ha sottolineato l'importanza strategica dell'opera per la vasta comunità monrealese: "Oggi non inauguriamo solo un edificio, ma diamo concretezza a un nuovo modello di cura. Per troppo tempo i nostri cittadini sono stati costretti a lunghi spostamenti per visite specialistiche o servizi amministrativi sanitari. Con questa Casa della Comunità, la sanità torna a essere un servizio accessibile e funzionale . È una risposta tangibile alle esigenze delle famiglie, degli anziani e dei più fragili. Ringrazio l’Asp di Palermo e la Regione Siciliana per aver creduto in questo progetto che valorizza il nostro territorio e garantisce il diritto alla salute in tempi rapidi e in ambienti moderni."

“Oggi tagliamo un importante traguardo per Monreale – ha aggiunto il deputato regionale, Marco Intravaia –l’inaugurazione della Casa di Comunità, nell’ex poliambulatorio. Un’altra promessa che abbiamo mantenuto, di grande importanza per tutto il comprensorio, per cui mi sono speso personalmente. Ringrazio tutti coloro che si sono impegnati per questo risultato. La mia gratitudine va al Governo Regionale che ha lavorato affinché si creasse questa struttura a Monreale. Un apprezzamento va anche al precedente Governo che l’ha inserita nella programmazione dei fondi PNNR, elaborata sulla base delle proposte avanzate dalle Asp siciliane.

Le Casa di Comunità sono una risposta concreta alle esigenze della medicina territoriale e ai bisogni assistenziali dei cittadini. Non si tratta di un semplice edificio, ma di uno spazio di incontro, ascolto e cura, dove i servizi sanitari e sociali lavorano in sinergia per garantire prevenzione, assistenza e continuità alle cure, soprattutto ai più fragili. Per me ha un significato ancora maggiore perché è stato intitolato a mio padre, Domenico Intravaia, già nel lontano 2004. Vi saranno impegnati medici e infermieri che forniranno prestazioni sanitarie in prossimità, riducendo gli spostamenti dei pazienti e alleggerendo la pressione sugli ospedali. Una nuova visione della sanità che mette al centro la persona e riduce le distanze fra assistiti, operatori e istituzioni”.

“Le Case della Comunità rappresentano il fulcro della nuova sanità territoriale – ha sottolineato il direttore generale dell’Asp di Palermo, Alberto Firenze – sono strutture che consentono di portare i servizi sanitari e sociosanitari più vicino ai cittadini, garantendo risposte integrate, tempestive e appropriate, soprattutto alle fasce più fragili della popolazione”.

La struttura di via Ignazio Florio è la quarta Casa della Comunità attivata dall’Asp di Palermo, dopo quelle di Godrano, Valledolmo e Ventimiglia di Sicilia. L’edificio, che si sviluppa su due elevazioni per una superficie complessiva di 623 metri quadrati, è stato oggetto di interventi di ristrutturazione e adeguamento funzionale per un investimento complessivo di 905.972 euro, interamente finanziato con risorse del PNRR.

L’attivazione della Casa della Comunità di Monreale si inserisce nel percorso di riorganizzazione della sanità territoriale previsto dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, con l’obiettivo di rendere i servizi più accessibili, coordinati e rispondenti ai reali bisogni delle comunità locali.

“Stiamo costruendo – ha aggiunto Firenze – una rete capillare e moderna di presìdi territoriali che rafforza il rapporto tra cittadini e sistema sanitario pubblico, riduce il ricorso improprio agli ospedali e valorizza il lavoro in équipe tra professionisti della salute”.

All’interno dell’edificio di via Florio trovano spazio la Continuità assistenziale, la postazione del 118 attiva 24 ore su 24, i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta, l’ambulatorio infermieristico, il Punto Unico di Accesso (PUA), i servizi di Assistenza Domiciliare Integrata (ADI) e diverse attività specialistiche, tra cui angiologia, neurologia, otorinolaringoiatria, pneumologia, diabetologia e cardiologia.

Nel territorio provinciale dell’Asp di Palermo sono stati completati anche i lavori di ristrutturazione di altre sei Case della Comunità – Cerda, Cinisi, Capaci, Gangi, Misilmeri e Alimena – che saranno progressivamente attivate nelle prossime settimane. Conclusi, inoltre, i lavori dell’Ospedale di Comunità di Piana degli Albanesi, che sarà a breve inaugurato.