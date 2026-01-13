Strazzasiti, si rompe un grosso ramo da un albero, problemi per la viabilità

Si lamentano i residenti: “Ci sentiamo abbandonati”. LE FOTO

MONREALE, 13 gennaio – Temono e lamentano un senso di abbandono i residenti della borgata di Strazzasiti, dove i problemi con la viabilità, oltre ad essere ormai da tempo, all’ordine del giorno, aumentano costantemente.

L’ultimo della serie è dovuto alla caduta di un ramo di un grosso albero, dovuta alle cattive condizioni meteo dei giorni scorsi, che crea parecchie difficoltà alle vetture, ormai numerose dei tanti utenti della strada. La borgata, va ricordato, a differenza di qualche decennio fa, quando era solo un luogo di villeggiatura, è abitata stabilmente da un numero crescente di cittadini.

Non si possono sottacere, poi le pessime condizioni dell’asfalto, che mettono a dura prova la resistenza dei veicoli, oltre a costituire un serio pericolo per l’incolumità di automobilisti e soprattutto motociclisti.

“Riteniamo che non ci debbano essere cittadini di serie A e di serie B – lamentano alcuni di loro – e che le istituzioni debbano farsi carico dei problemi dei cittadini, soprattutto quando sono di tutta evidenza e durano oramai da tempo immemore. Chiediamo degli interventi duraturi in tempi rapidi per risolvere una situazione che di giorno in giorno per noi tutti si fa sempre più critica".