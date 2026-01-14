400° anniversario SS. Crocifisso, l’arcivescovo Isacchi avvia laboratorio di idee

Aperto ai responsabili di realtà istituzionali, formative e associative di Monreale mira all’impegno responsabile nel rilancio della prospettiva educativa della festa

MONREALE, 14 gennaio – Si è riunito per il primo incontro operativo il laboratorio di idee avviato lo scorso mese di dicembre dall’arcivescovo di Monreale, monsignor Gualtiero Isacchi, con i responsabili di realtà istituzionali, formative e associative della città in vista del 400° anniversario della Festa del SS. Crocifisso.

L’iniziativa nasce per l’importante ricorrenza con l’intento di coinvolgere tutti i soggetti responsabili che operano in Monreale a servizio dell'educazione e della promozione umana per avviare un nuovo impegno sinergico a servizio del futuro e, quindi, delle giovani generazioni.

All’incontro di ieri sera, presieduto dall’arcivescovo Gualtiero Isacchi, con la presenza del direttivo della Confraternita del SS. Crocifisso, del suo presidente Giuseppe Messina, di don Nicola Gaglio, sono stati presenti il sindaco Alberto Arcidiacono con gli assessori Lo Verso e Roccamatisi, il comandante della Compagnia Carabinieri di Monreale, capitano Niko Giaquinto, il comandante di Stazione, luogotenente Antonio La Rocca, il comandante della Polizia municipale, Luigi Marulli.

Accanto a questi ultimi hanno partecipato all’incontro i dirigenti scolastici delle scuole di Monreale, diversi cittadini monrealesi a vario titolo impegnati in realtà del sociale e della promozione della cultura, i rappresentanti di realtà associative della città, tra cui l’associazione MAS, nata in memoria di Massimo Pirozzo, Andrea Miceli e Salvo Turdo; l’associazione “Il Quartiere”, le associazioni culturali “T.e.m.a”, la “Compagnia dei Normanni”, “Il Tritone”, la Pro loco di Monreale, l’associazione “DonnAttiva”, l’associazione “Overland”, il gruppo scout San Benedetto Monreale. Hanno preso parte all’incontro anche alcuni rappresentanti del clero diocesano, religiosi e religiose, con i rappresentanti delle altre confraternite dell’arcidiocesi.

Ripartire dalla responsabilità personale di ognuno per rilanciare il significato più profondo di una ricorrenza storica, ma soprattutto di fede per Monreale è l’intento del lavoro comune avviato attraverso questi incontri.

“L'obiettivo - ha affermato l’arcivescovo Gualtiero Isacchi - è inquadrare la festa in una prospettiva educativa. Questo rappresenta l’inizio di un cammino comune in cui fare delle scelte in occasione di questo importante anniversario della festa del Santissimo Crocifisso, che possano trasformarla da occasione di aggregazione a possibilità di cambiamento”.

La sfida a cui questa iniziativa dell’arcivescovo Isacchi intende rispondere è quella della corresponsabilità, una parola cara all’arcivescovo di Monreale, che più di una volta l’ha rilanciata alla comunità monrealese. Non basta essere responsabili di noi stessi, ma è necessario, secondo l’arcivescovo Isacchi, fare il salto dell’essere responsabili insieme per tutta Monreale, soprattutto per i più emarginati come i giovani e gli anziani, riportando al centro della festa il Crocifisso.

“Stiamo iniziando un cammino in cui fare una scelta personale - ha detto l’arcivescovo Isacchi ai presenti. Anche se questa scelta potrà essere nuova e con alcuni elementi di rottura, essa ci richiama a una responsabilità comunitaria, che è quella di riportare al centro della festa il Crocifisso. Se la festa torna ad essere il modo espressivo in cui diciamo il nostro amore per il Crocifisso che è morto per l'umanità intera - ha continuato l’arcivescovo- allora il nostro sguardo deve essere sul mondo, su questo mondo. Il Crocifisso vuole e deve incidere nel tessuto sociale di Monreale. La nostra grande risorsa per il cambiamento sociale è costituita - ha concluso l’arcivescovo - dalle Associazioni e da donne e uomini responsabili disposti a partecipare, ma l'avamposto del cambiamento è la scuola, cui può fattivamente contribuire anche l’insieme di tutte le realtà attive della società”.