Inclusione sociale a Monreale: pubblicato l'elenco degli enti promotori per i tirocini

Al via i percorsi di reinserimento per i cittadini del Distretto Socio Sanitario 42

MONREALE, 15 gennaio – Passo importante nell’ambito delle politiche attive per il sociale. L’Area delle Politiche Sociali del Comune di Monreale ha ufficialmente pubblicato, sul portale istituzionale dell'Ente, l'elenco aggiornato degli Enti accreditati per la promozione dei Tirocini di Inclusione Sociale.

L'iniziativa si inserisce in una più ampia strategia di contrasto all'emarginazione, coordinata dal Dirigente dell'Area Sociale, Pietroantonio Bevilacqua. I percorsi sono finanziati attraverso la Quota Servizi del Fondo Povertà (Annualità 2022) e si rivolgono specificamente ai cittadini beneficiari degli interventi di contrasto alla povertà, già presi in carico dai Servizi Sociali del Distretto Socio-Sanitario n. 42 (DSS 42).

I tirocini di inclusione sociale non sono semplici sussidi, ma rappresentano uno strumento fondamentale per favorire il reinserimento socio-lavorativo di soggetti in condizione di fragilità. L’obiettivo è trasformare il sostegno assistenziale in un percorso di cittadinanza attiva e autonomia economica.

“Attraverso la sinergia tra l'Ufficio di Pianificazione e Monitoraggio delle attività sociali e gli Enti Promotori accreditati – si legge nella nota dell’Area Sociale – il Comune punta a offrire risposte concrete. Grazie al coordinamento del Dirigente Bevilacqua, stiamo costruendo una rete solida capace di accompagnare i cittadini più vulnerabili verso una reale partecipazione alla vita della comunità”.

L’elenco pubblicato comprende diverse realtà di rilievo del Terzo Settore e della formazione professionale che operano sul territorio. Questi soggetti avranno il compito di attivare e monitorare i tirocini, garantendo che ogni percorso sia costruito su misura per le esigenze del beneficiario e del contesto produttivo locale.

Tutti i cittadini interessati e gli addetti ai lavori possono consultare l'elenco completo e i relativi dettagli operativi direttamente sul sito ufficiale del Comune di Monreale nella sezione dedicata all'Albo Pretorio o nell'area tematica relativa alle Politiche Sociali.