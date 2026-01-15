Monreale, apre a Pezzingoli il GudLab, un nuovo modello di sviluppo del lavoro

È un laboratorio di latticini, gastronomia, catering di Guddo Eventi Catering

MONREALE, 15 gennaio – L’amministrazione del Catering Guddo Eventi di Monreale annuncia l’imminente apertura di un nuovo laboratorio di gastronomia, rosticceria e catering, con produzione di latticini di nicchia, destinati anche al commercio itinerante.

L’iniziativa è promossa dalla realtà imprenditoriale Guddo Eventi e rappresenta un importante tassello di crescita per il territorio. Il progetto si inserisce in una più ampia strategia di sviluppo locale orientata alla riduzione della disoccupazione giovanile nel comprensorio monrealese, attraverso la creazione di nuove opportunità lavorative e di percorsi formativi e professionali legati alle eccellenze enogastronomiche locali.

Fondamentale, per la realizzazione dell’iniziativa, il concreto e costante supporto del patron Domenico Guddo, che ha riconosciuto il valore sociale, economico e culturale del progetto, favorendo un dialogo virtuoso tra istituzioni e impresa.

Da anni, Guddo Eventi opera nel settore gastronomico a livello nazionale e internazionale, distinguendosi per la valorizzazione delle tradizioni culinarie italiane e, in particolare, di quelle legate al territorio monrealese, promosse in Italia e all’estero come autentica espressione di identità, cultura e qualità.

Questa nuova apertura conferma come Monreale possa rappresentare un modello di sviluppo fondato sulle proprie radici, capace di generare occupazione, attrarre attenzione mediatica e promuovere il patrimonio enogastronomico locale ben oltre i confini regionali.

Un progetto che guarda al futuro, ai giovani e alle tradizioni che continuano a vivere, grazie all’impegno condiviso di chi crede che lavoro e cultura siano il cuore pulsante di una comunità.

«Ci concentriamo su un modello di sviluppo fondato su lavoro, tradizione e innovazione, capace di sostenere iniziative che generino valore e futuro per la comunità», afferma Domenico Guddo, patron di Guddo Eventi.