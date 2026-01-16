Amarcord: Aristotele Onassis e Maria Callas in visita a Monreale nel 1960

Erano in compagnia della famiglia del principe Ranieri III di Monaco

MONREALE, 16 gennaio – Nel 1960 la relazione fra Aristotele Onassis e il celebre soprano Maria Callas era al culmine dell’attenzione mediatica.

Dopo aver divorziato da Athina Mary Livanos, nel 1957 il ricchissimo armatore greco aveva conosciuto la cantante lirica in occasione di una colazione organizzata sulla spiaggia del lido di Venezia dalla contessa Anna di Castelbarco e dalla giornalista statunitense Elsa Maxwell. Il loro tormentato rapporto amoroso era iniziato nel 1959.

A bordo del lussuoso mega-yacht «Christina», a metà settembre del 1960 Onassis sbarcò a Palermo per raggiungere Ranieri III di Monaco, in città con la moglie Grace Kelly ed i figli Alberto e Carolina; Maria Callas si aggregò a loro con un volo atterrato a Punta Raisi.

Lungo quasi cento metri, il «Christina» aveva bagni con rubinetti d’oro e maniglie di avorio, un caminetto tempestato di pietre preziose, lavandini in lapislazzuli ed una vasca in marmo ispirata a quella di Minosse, mitologico re di Creta. All’interno, la sontuosa imbarcazione era arredata con pregiati mobili in stile Luigi XIV e opere d’arte di grande valore; gli sgabelli del bar davanti alla vetrata panoramica erano rivestiti in pelle di balena.

Aristotele Onassis e Maria Callas insieme al principe di Monaco (con moglie e figli al seguito) si recarono a Monreale, interessati a visitare il duomo e il chiostro benedettino; rimase deluso chi pensava o sperava che l’armatore greco durante la sua permanenza monrealese potesse dedicarsi ad uno shopping sfrenato…

Dopo un breve giro fra le botteghe di souvenir, si limitò ad acquistare soltanto un paio di carretti siciliani in miniatura, che portò con sé sul suo mega-yacht, come testimonia l’immagine fotografica che pubblichiamo.