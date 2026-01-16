Monreale, attenzione sul welfare: 14 mila euro per progetti dedicati alla terza età

Aperti i termini per la presentazione dei progetti

MONREALE, 16 gennaio – Il Comune di Monreale punta su welfare e inclusione sociale, mettendo al centro la popolazione anziana.

Nell’ambito della Democrazia Partecipata 2025, l’amministrazione comunale ha aperto ufficialmente i termini per la presentazione di progetti destinati alle associazioni di anziani che operano sul territorio con attività socio-culturali, stanziando un finanziamento complessivo di 14 mila euro.

La scelta dell’ambito tematico non è casuale: durante la consultazione pubblica svoltasi lo scorso ottobre, il settore dedicato alle associazioni per la terza età è risultato il più votato dai cittadini, raccogliendo 252 preferenze e confermando l’attenzione della comunità verso politiche di sostegno e partecipazione attiva degli anziani.

L’iniziativa rientra in un percorso più ampio di coinvolgimento diretto dei cittadini nelle scelte amministrative, volto a rafforzare il legame tra istituzioni e territorio. Sull’avvio della fase progettuale è intervenuto il sindaco Alberto Arcidiacono, che ha evidenziato l’importanza del ruolo svolto dalle associazioni locali e della partecipazione della comunità nella costruzione di servizi e attività capaci di migliorare la qualità della vita degli anziani.

Le associazioni interessate potranno presentare le proprie proposte secondo le modalità indicate nell’avviso pubblico, disponibile sul sito istituzionale del Comune di Monreale, dove sono riportati anche i requisiti di partecipazione e i criteri di selezione.