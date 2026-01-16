Monreale, assegnata la progettazione per la riqualificazione di piazzale Candido

L’intervento è stato finanziato con risorse FSC di 4,5 milioni di euro

MONREALE, 16 gennaio – Prende forma l’intervento di consolidamento, messa in sicurezza e riqualificazione dell’area comunale di piazzale Candido, oggi intitolata a Nino Vaccarella, per un importo complessivo di 4,5 milioni di euro.

L’opera è finanziata con risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2021/2027, nell’ambito dell’accordo per lo sviluppo e la coesione sottoscritto tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri e la Regione Siciliana.

Il progetto rientra tra gli interventi per il contrasto al dissesto idrogeologico e sarà gestito dalla struttura del Commissario di Governo, in collaborazione con il Comune di Monreale.

Il cronoprogramma prevede la conclusione della fase di progettazione entro il primo semestre del 2026, mentre i lavori dovrebbero partire nella seconda metà del 2026 e concludersi nel primo semestre del 2029.

È stato confermato Responsabile Unico del Progetto l’architetto Pietro Albanese. La progettazione esecutiva è affidata ai funzionari comunali Giovanni Ferrarella e Rosa Anna Romano, mentre il coordinamento della sicurezza in fase progettuale sarà curato dall’architetto Giovanna Liggio.