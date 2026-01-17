Monreale, prorogati al 15 aprile i lavori di riqualificazione nel centro storico

Riguardano le aree di piazzetta Vaglica, via Roma e via Santa Maria Nuova

MONREALE, 17 gennaio – È stato prorogato al 15 aprile prossimo il termine dei lavori relativi alla riqualificazione di piazzetta Vaglica, via Roma e via Santa Maria Nuova, giusto in tempo per consentire lo svolgimento della 400° edizione della festa del Santissimo Crocifisso.

L’intervento, va ricordato, è inserito nel Piano Urbano Integrato della Città Metropolitana di Palermo e finanziato con fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).

L’opera rientra nel programma “Palermo: Metropoli aperta, città per tutti” ed è finalizzata al rifacimento della pavimentazione stradale e al miglioramento del decoro urbano di alcune delle principali arterie del centro cittadino. Il Comune di Monreale opera come soggetto attuatore, con il supporto tecnico-operativo di Invitalia.

I lavori sono stati affidati alla società Infratech Consorzio Stabile, aggiudicataria nell’ambito dell’Accordo Quadro nazionale gestito da Invitalia. A seguito della gara, l’importo complessivo dell’intervento è stato rimodulato e definito in 964.353,10 euro.

Nel corso dell’esecuzione sono stati approvati il primo stato di avanzamento lavori e la relativa liquidazione. A gennaio 2026 l’impresa ha presentato richiesta di proroga, accompagnata da una proposta di perizia di variante, sulla quale la direzione dei lavori ha espresso parere favorevole.

La proroga, concessa per 90 giorni, non comporta oneri aggiuntivi per il bilancio comunale e non modifica le condizioni contrattuali originarie. L’intervento punta a migliorare la qualità urbana e la fruibilità del centro storico, contribuendo alla valorizzazione degli spazi pubblici e del tessuto urbano cittadino