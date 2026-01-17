Monreale, tessera di socio effettivo A.N.C. al capitano Paolo Taormina

Il capitano dei carabinieri in congedo, Paolo Taormina, entra a far parte della sezione dell’Associazione Nazionale Carabinieri di Monreale

MONREALE, 17 gennaio – Nel pomeriggio di ieri, presso la sede della Sezione dell’Associazione Nazionale Carabinieri di Monreale, si è svolta una cerimonia sobria ma densa di significato istituzionale, finalizzata a dare il benvenuto a un nuovo socio effettivo: il 1° Capitano dei Carabinieri in congedo Paolo Taormina.

La consegna ufficiale della Tessera A.N.C. è stata effettuata dal Comandante della Compagnia Carabinieri di Monreale, capitano Niko Giaquinto, alla presenza del Presidente della Sezione A.N.C. di Monreale, Giuseppe Cortigiani, e dei componenti del consiglio direttivo.

Nel suo intervento, il capitano Giaquinto ha espresso vivo apprezzamento per la costante crescita del sodalizio monrealese, sottolineando come l’ingresso di nuovi soci rappresenti un segnale di vitalità, coesione e continuità valoriale. In particolare, ha rimarcato il valore aggiunto rappresentato dall’adesione del capitano Paolo Taormina.

Per il capitano Taormina si tratta di un gradito ritorno nell’Associazione, alla quale ha dedicato un impegno pluridecennale: per circa vent’anni Presidente della Sezione A.N.C. di Trabia, suo paese d’origine, e per diversi anni coordinatore provinciale delle Sezioni A.N.C. del palermitano, incarichi svolti con dedizione e spirito di servizio. Per tali meriti, nel gennaio 1998, la Presidenza nazionale dell’A.N.C. gli ha conferito l’attestato di benemerenza.

Nel suo intervento di ringraziamento, il capitano Taormina ha espresso profonda riconoscenza per l’onore di continuare a far parte della grande famiglia dell’Arma. Il suo sentito grazie al capitano Giaquinto, al Presidente Cortigiani e all’intero consiglio direttivo della sezione di Monreale per aver accolto la sua domanda di adesione. Ha, quindi, manifestato la propria piena disponibilità a mettere esperienza, competenze e senso civico al servizio della crescita sociale e associativa della sezione.

Il capitano Giaquinto, nel prosieguo del suo intervento, ha evidenziato come la Sezione A.N.C. di Monreale possa oggi annoverare tra i propri soci una personalità che ha segnato in modo significativo la storia associativa del territorio, contribuendo a rafforzare il prestigio e il ruolo dell’Associazione quale custode dei valori fondanti dell’Arma. Momento di intensa partecipazione emotiva è stato infine il ricordo, da parte del capitano Taormina, del padre cavaliere Salvatore Taormina, carabiniere decorato con la Croce di Guerra al Merito per il servizio prestato durante l’ultimo conflitto mondiale, testimonianza viva di una tradizione familiare improntata all’onore, al sacrificio e alla fedeltà allo Stato.

La cerimonia si è conclusa in un clima di sincera cordialità e profondo spirito di appartenenza, suggellando un ingresso che rafforza ulteriormente il legame tra l’Associazione Nazionale Carabinieri e il territorio monrealese, nel solco dei più alti valori istituzionali e civili. Nei Secoli Fedeli.