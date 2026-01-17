Palermo-Sciacca, Anas prepara misure di sicurezza per la viabilità

Valentina Chinnici (PD): “Abbiamo ricevuto rassicurazioni, ad aprile un nuovo incontro”

PALERMO, 17 gennaio – È conosciuta come “la strada della morte” la Strada statale 624 Palermo-Sciacca, teatro negli anni di numerosi incidenti stradali, anche mortali.

Proprio per affrontare le criticità di una delle arterie più importanti della Sicilia occidentale, si è svolto ieri un incontro tra una delegazione del Pd Sicilia e i vertici della direzione regionale di Anas Sicilia.

Al termine del confronto, la vicesegretaria del Pd Sicilia, Valentina Chinnici, ha sottolineato la necessità di interventi urgenti per garantire maggiore sicurezza agli automobilisti. «Abbiamo voluto discutere delle criticità e degli interventi da apportare per rendere più sicura un’arteria fondamentale per la Sicilia occidentale», ha dichiarato.

All’incontro, guidato dall’ingegnere Nicola Montesano, responsabile della direzione regionale Anas Sicilia, hanno partecipato anche Massimo Ingiaimo, responsabile infrastrutture del Pd Sicilia, Maurizio Costanza, consigliere metropolitano, Claudio Scalia, consigliere comunale di Piana degli Albanesi, e Tonino Russo, ex parlamentare del Partito democratico.

Secondo quanto riferito da Chinnici, Anas ha comunicato che entro il mese di aprile sono previsti diversi interventi per migliorare la sicurezza stradale. Si tratta di lavori di manutenzione, del miglioramento della visibilità in tratti particolarmente critici, come la zona di Portella Paglia, soggetta a nebbia e neve, e del rifacimento della segnaletica di cantiere. Previste anche misure per scoraggiare il superamento dei limiti di velocità.

«Ad aprile – ha concluso Chinnici – organizzeremo un nuovo incontro di verifica con i vertici Anas per valutare l’efficacia dei provvedimenti adottati e il loro impatto sulla sicurezza stradale».