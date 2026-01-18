Grani antichi e pane di Monreale: un patrimonio da tutelare

L’incontro, promosso da BCsicilia Monreale, si è svolto venerdì al Santa Caterina

MONREALE, 18 gennaio – Un pomeriggio interessantissimo quello organizzato venerdì al Santa Caterina da BCsicilia Monreale.

La vocazione cerealicola del territorio dell'Arcivescovato Monreale e l'eredità millenaria dei grani antichi fino alla tradizione del pane di Monreale sono stati i temi al centro del partecipato incontro.

Fondamentali i contributi dei relatori, Salvo Venturella, curatore di studi sull'argomento, e Vincenza Scala, presidente regionale dei panificatori siciliani di Confartigianato.

L'excursus storico proposto da Salvo Venturella ha ricostruito il posizionamento e la gestione di feudi, camperie, procure e masserie, sotto giurisdizione della Mensa arcivescovile di Monreale, a partire da documenti e mappe d'archivio, dal Medioevo alla fine dell'Ottocento, nonché la nomenclatura sistematica dell'enorme varietà di grani autoctoni diffusi in Sicilia.

L'intervento di Vincenza Scala ha aperto uno spazio di riflessione sul valore identitario del pane di Monreale, espressione di una convergenza di antichi saperi, tecniche artigianali e pratiche comunitarie, che oggi, in assenza di un sistema normato di tutele e garanzie, rischia di scomparire e di trasformarsi nell'eco di un "ethos" custodito da pochissime famiglie di panificatori.

Appare dunque imprescindibile che il riconoscimento dell'importanza culturale e socio-evolutiva della tradizione del pane monrealese passi attraverso una presa di coscienza politica, sociale ed economica capace dare slancio alla produttività e ossigeno a tutti comparti ad esso connessi.

"L'iniziativa - precisa la presidente di BCsicilia Monreale Romina Lo Piccolo - si inquadra nelle linee di indirizzo dell'associazione, che si propone di favorire la divulgazione e la valorizzazione del nostro patrimonio, compreso quello agroalimentare. Una sfida cruciale, se non vogliamo rinunciare alla possibilità di salvaguardare la nostra identità culturale e, pertanto, il nostro futuro”.