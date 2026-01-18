Referendum confermativo sulla giustizia, si voterà il 22 e 23 marzo

La consultazione sarà valida a prescindere dal raggiungimento del “quorum”

«Approvate il testo della legge costituzionale concernente “Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare” approvato dal Parlamento e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 253 del 30 ottobre 2025?».

È questo il testo del quesito referendario su cui i cittadini saranno chiamati a pronunziarsi in primavera, per l’esattezza nelle giornate del 22 e 23 marzo, secondo quanto previsto dal decreto emanato dal Presidente della Repubblica il 13 gennaio scorso.

Si tratta, com’è ormai noto, di una consultazione di tipo confermativo; è quindi un referendum popolare che non richiede il raggiungimento del cosiddetto “quorum”, per cui l’esito sarà valido a prescindere dal numero degli elettori che si recheranno ai seggi.

Se dovessero prevalere i “no” la legge votata in autunno dal Parlamento nazionale sarà considerata come mai emanata; qualora dovesse invece registrarsi l’affermazione del “sì” il Capo dello Stato ne disporrà la promulgazione, rendendola così esecutiva.

Il provvedimento legislativo sottoposto a referendum riguarda una serie di norme sulla giustizia, intervenendo in particolare sulla questione - su cui da tempo si dibatte - della “separazione delle carriere” dei giudici e dei magistrati che svolgono l’attività di pubblico ministero, esercitando la funzione requirente.

Come di consueto, a Monreale e nelle frazioni i seggi saranno allestiti negli abituali plessi scolastici, fermo restando che i residenti all’estero voteranno per corrispondenza.

Oltre a un valido documento d’identità munito di fotografia, per essere ammessi alla votazione occorrerà esibire la tessera elettorale; in caso di deterioramento, furto o smarrimento, potrà esserne richiesto il duplicato, con rilascio a vista, presso l’ufficio elettorale sito in piazza Inghilleri.

Va detto che sul decreto con cui sono state fissate le date per il voto pende un ricorso che i promotori della raccolta firme sul referendum hanno presentato al Tar del Lazio, che si pronuncerà sulla questione il 27 gennaio: se dovesse essere accolto, la consultazione subirà inevitabilmente un rinvio.