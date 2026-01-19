Monreale, il mercato settimanale si trasferisce in via Pio La Torre

Approvata la nuova graficizzazione delle aree. Piazzale Florio ospiterà temporaneamente il parcheggio dei pullman

MONREALE, 19 gennaio – L'amministrazione comunale di Monreale annuncia un'importante riorganizzazione del tessuto urbano e commerciale della città.

La Giunta, infatti, ha disposto il trasferimento del mercato rionale settimanale dall'attuale sede di piazza Ignazio Florio alla nuova area individuata in via Pio La Torre, zona Case Popolari.

Questa decisione si è resa necessaria per consentire l'avvio dei lavori di realizzazione del nuovo impianto di risalita dal parcheggio Torres. Durante l'esecuzione delle opere, il parcheggio non potrà ospitare i pullman turistici, che verranno temporaneamente dirottati proprio in Piazza Ignazio Florio, rendendo indispensabile lo spostamento delle attività mercatali.

La nuova area mercatale di via Pio La Torre - su input dell’assessorato Attività produttive - è stata preventivamente oggetto di uno studio di "graficizzazione" che definisce con precisione gli spazi e le postazioni da assegnare. Gli uffici comunali hanno già completato le attività propedeutiche e si apprestano ora a gestire la fase di transizione e l’avviso pubblico per la formazione della nuova graduatoria degli assegnatari.

“Grazie a questo spostamento in via Pio La Torre, garantiamo continuità agli operatori commerciali in una zona idonea, senza bloccare i flussi turistici che sono vitali per la nostra economia", dichiara il sindaco Alberto Arcidiacono.

"Con questo atto approviamo la nuova graficizzazione dell'area e diamo mandato al SUAP di pubblicare un Avviso Pubblico per la concessione degli spazi – dichiarano l’assessore alle Attività produttive, Fabrizio Lo Verso, e alla Polizia Municipale, Giuseppe Di Verde - Procederemo a una nuova assegnazione, assicurando intanto a ogni operatore già autorizzato una corretta ricollocazione temporanea nella nuova area".