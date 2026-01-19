BIT Milano 2026: aperto il bando per le imprese del territorio

È consultabile sul sito istituzionale del comune

MONREALE, 19 gennaio – Il Comune di Monreale si prepara a portare le eccellenze del territorio alla BIT – Borsa Internazionale del Turismo, in programma a Milano dal 10 al 12 febbraio 2026.

L’assessore comunale al Turismo, Nadia Battaglia, ha annunciato l’apertura dei termini per la partecipazione degli operatori economici interessati a far parte della delegazione ufficiale che rappresenterà la città all’interno dello spazio espositivo istituzionale.

L’iniziativa è rivolta alle imprese attive nei settori delle ceramiche artistiche, del mosaico, del food e dei vini, ambiti considerati strategici per la promozione dell’identità culturale e produttiva di Monreale. L’obiettivo dell’amministrazione è selezionare una delegazione d’eccellenza in grado di raccontare il territorio in maniera coerente e qualificata davanti a un pubblico internazionale.

«La BIT di Milano è una vetrina di primaria importanza per il turismo e per la promozione delle destinazioni – ha dichiarato l’assessore Battaglia –. Con questo bando intendiamo sostenere concretamente i nostri produttori, offrendo loro un’occasione di networking e di sviluppo commerciale. Turismo, artigianato e sapori rappresentano le leve fondamentali per una crescita sostenibile e per il rafforzamento del posizionamento di Monreale sui mercati globali».

Il bando stabilisce i criteri di selezione e i requisiti di ammissione necessari per partecipare. Le imprese interessate dovranno presentare domanda secondo le modalità e le scadenze indicate nell’avviso pubblico.

Il testo integrale del bando, con i relativi allegati, è consultabile sul sito istituzionale del Comune di Monreale www.comune.monreale.pa.it, nelle sezioni Albo Pretorio e Bandi e Avvisi. L’iniziativa punta a favorire l’incontro diretto tra la produzione locale e i principali buyer internazionali presenti alla fiera, promuovendo Monreale come destinazione capace di coniugare turismo, cultura ed eccellenze enogastronomiche.