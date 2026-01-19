Skip to main content
Car Revision Service laterale
Car revision service
Car Revision Service laterale
Casamento travel mobile

BIT Milano 2026: aperto il bando per le imprese del territorio

· Cronaca varia

È consultabile sul sito istituzionale del comune

MONREALE, 19 gennaio – Il Comune di Monreale si prepara a portare le eccellenze del territorio alla BIT – Borsa Internazionale del Turismo, in programma a Milano dal 10 al 12 febbraio 2026.

L’assessore comunale al Turismo, Nadia Battaglia, ha annunciato l’apertura dei termini per la partecipazione degli operatori economici interessati a far parte della delegazione ufficiale che rappresenterà la città all’interno dello spazio espositivo istituzionale.
L’iniziativa è rivolta alle imprese attive nei settori delle ceramiche artistiche, del mosaico, del food e dei vini, ambiti considerati strategici per la promozione dell’identità culturale e produttiva di Monreale. L’obiettivo dell’amministrazione è selezionare una delegazione d’eccellenza in grado di raccontare il territorio in maniera coerente e qualificata davanti a un pubblico internazionale.

«La BIT di Milano è una vetrina di primaria importanza per il turismo e per la promozione delle destinazioni – ha dichiarato l’assessore Battaglia –. Con questo bando intendiamo sostenere concretamente i nostri produttori, offrendo loro un’occasione di networking e di sviluppo commerciale. Turismo, artigianato e sapori rappresentano le leve fondamentali per una crescita sostenibile e per il rafforzamento del posizionamento di Monreale sui mercati globali».
Il bando stabilisce i criteri di selezione e i requisiti di ammissione necessari per partecipare. Le imprese interessate dovranno presentare domanda secondo le modalità e le scadenze indicate nell’avviso pubblico.

Il testo integrale del bando, con i relativi allegati, è consultabile sul sito istituzionale del Comune di Monreale www.comune.monreale.pa.it, nelle sezioni Albo Pretorio e Bandi e Avvisi. L’iniziativa punta a favorire l’incontro diretto tra la produzione locale e i principali buyer internazionali presenti alla fiera, promuovendo Monreale come destinazione capace di coniugare turismo, cultura ed eccellenze enogastronomiche.

Articoli correlati

Articoli correlati mobile

Ferreri
Casamento travel
Amplifon piccolo
Car Revision Service laterale

Il 2025 va via: sarà un anno da non archiviare

· Enzo Ganci · Editoriali

MONREALE, 31 dicembre – Sarà molto difficile, anzi sarà forse impossibile, per la comunità monrealese, archiviare quest’anno come uno dei tanti. Come l’ennesimo che va in soffitta, tra gioie, dolori, rimpianti o speranze.

Edizione locale

Rubrica

Rubrica