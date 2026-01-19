Meteo, domani allerta arancione: Arcidiacono convoca la Protezione Civile

L’incontro finalizzato a coordinare preventivamente le squadre di intervento sul territorio

MONREALE, 19 gennaio – Domani su tutto il Palermitano sarà una giornata di maltempo, tanto da indurre la Protezione civile regionale a diramare un bollettino con il quale si dichiara l’allerta arancione per il rischio meteo idrogeologico e idraulico.

Per cercare di fronteggiare la situazione nel migliore dei modi e predisporre le necessarie misure, il sindaco di Monreale Alberto Arcidiacono ha convocato stamane i vertici e i volontari della Protezione Civile comunale.

"L'incontro - come recita una nota diramata dall'Ufficio Stampa del Comune - è stato indetto per fare il punto della situazione e coordinare preventivamente le squadre di intervento sul territorio. La convocazione è avvenuta in via precauzionale, in attesa che venga diramato il prossimo bollettino ufficiale della Protezione Civile regionale, utile a confermare l'evoluzione delle condizioni meteo nelle prossime ore".