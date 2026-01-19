Allerta meteo, ordinanza del sindaco: domani scuole chiuse

Arcidiacono: “Le previsioni meteo non lasciano presagire nulla di buono”

MONREALE, 19 gennaio – Le cattive condizioni meteo previste per domani, suffragate dall’ultimo bollettino della Protezione Civile, che indica l’allerta di colore arancione, inducono il sindaco Alberto Arcidiacono a chiudere le scuole del territorio.

Il primo cittadino, così come hanno fatto in queste ore (e come faranno nelle prossime) tanti suoi colleghi di altrettanti comuni dell’Isola, sta predisponendo un’apposita ordinanza con la quale sancisce la sospensione delle lezioni scolastiche.

“Il nostro territorio - spiega Arcidiacono in un post sul proprio profilo Facebook – è molto particolare e complesso. Le previsioni meteo non lasciano presagire nulla di buono: per questo ho deciso di sospendere le attività scolastiche per la giornata di domani 20 gennaio. Per favore fate attenzione e spostatevi solo per reali esigenze”.