Mercatino del giovedì, ecco come sarà organizzato nella nuova sede

Sono previsti 20 stalli per i furgoni con la possibilità di installare 14 gazebo

MONREALE, 19 gennaio – Una decisione inevitabile: così gli amministratori comunali spiegano la scelta di spostare nell’area prospiciente la via Pio La Torre il mercatino rionale che da anni si svolge ogni giovedì in piazza Ignazio Florio.

Si tratta, come abbiamo spiegato in un articolo precedente, di una necessità direttamente connessa all’avvio dell’intervento che riguarda la realizzazione dell’impianto di risalita destinato a collegare al centro storico il parcheggio Torres, che durante l’esecuzione dei lavori non sarà utilizzabile per la sosta dei pullman turistici. L’opera è stata finanziata dal ministero dell’Interno con fondi del Piano nazionale di ripresa e resilienza per un complessivo importo di circa 2,5 milioni di euro; a seguito dell’appalto dei lavori, alla fine della scorsa estate l’impresa affidataria ha provveduto all’impianto del cantiere, che a breve diverrà operativo.

Il mercatino, dunque, verrà transitoriamente trasferito nell’area sottostante la via Biagio Giordano, secondo le dettagliate indicazioni specificate nella planimetria che pubblichiamo. L’amministrazione comunale ha individuato nella zona interessata 20 stalli riservati al posizionamento dei furgoni dei venditori; per gli ambulanti è stata inoltre prevista la possibilità di installare 14 gazebo.

Nella nuova area mercatale saranno presenti quattro bagni chimici, a servizio sia degli acquirenti che dei commercianti, e uno spazio all’aperto per il temporaneo deposito dei rifiuti.