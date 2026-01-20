Liste di leva 2026, il Comune di Monreale avvia la formazione

L’iscrizione nell’elenco riguarda tutti i giovani nati nel 2009

MONREALE, 20 gennaio – È stato avviato dal Comune di Monreale l’iter per la formazione della lista di leva 2026, in cui devono essere inseriti tutti coloro che sono nati dal 1° gennaio al 31 dicembre di quest’anno.

L’elenco degli iscritti il prossimo 1° febbraio sarà pubblicato nella sezione “albo pretorio” del sito istituzionale dell’ente, per la durata di quindici giorni; ci sarà tempo, poi, sino a fine marzo per procedere alla revisione della lista con nuove iscrizioni o cancellazioni che si rendessero eventualmente necessarie; il definitivo invio al Distretto militare di Palermo sarà quindi effettuato entro il termine del 10 aprile.



Va ricordato che i cittadini di sesso maschile che nel 2026 compiono 17 anni sono tenuti a farsi includere nell’elenco annuale qualora non fossero presenti; i loro genitori hanno l’obbligo di curare che l’iscrizione avvenga in maniera regolare.

L’inserimento nelle liste di leva è una formalità amministrativa, gestita dalle amministrazioni comunali, che riguarda indistintamente tutti i diciassettenni; in ogni caso, non implica in alcun modo lo svolgimento del servizio militare obbligatorio, che in Italia dal 1° gennaio 2005 è stato sospeso (ma non abolito) a seguito dell’entrata in vigore della cosiddetta “legge Martino”. Chi avesse l’esigenza di acquisire maggiori informazioni o delucidazioni sull’argomento, può rivolgersi al personale dell’Ufficio Leva del Comune.