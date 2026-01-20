Questione Amap, il silenzio dell’amministrazione comunale di Monreale

Caputo: “Ho chiesto l’intervento della Procura generale della Corte dei Conti per danno erariale”

PALERMO, 20 gennaio – “La gente di ogni Comune protesta in maniera veemente per le insostenibili tariffe Amap. Proteste per i ritardi negli interventi di manutenzione, nessuna rete sostituita nonostante le convenzioni, il personale comunale non è transitato. (…)

(…) Gli organismi di controllo della municipalizzata hanno denunciato gravissimi ritardi nelle riscossione dei canoni, la perdita di milioni di crediti per la acclarata incapacità a riscuotere l’importo dei consumi idrici, con tanto di invito alla Procura della Corte dei Conti per danno erariale.

È stata anche criticata la decisione di Amap di avviare le procedure di selezione senza indicare qualifiche e piano industriale. Adesso arriva la relazione del collegio sindacale della municipalizzata che segnala l’allarmante situazione gestionale ed economica di Amap.

Intanto diversi esponenti del Consiglio comunale di Palermo hanno ufficialmente chiesto al Sindaco Lagalla di avviare rigorosi controlli sulla gestione amministrativa della municipalizzata, mentre diversi sindaci stanno valutando il recesso dalla convenzione con Amap”.

E’ quanto dichiarato dal vice segretario regionale Salvino Caputo e dal segretario provinciale e cittadino dell’Udc Paolo Franzella e Massimiliano Crapa che hanno ribadito al sindaco di Palermo di commissariare l’azienda municipalizzata che gestisce il servizio idrico in quasi tutta la provincia di Palermo. E di trasmettere gli atti alla Procura generale della Corte dei Conti

“In tutto questo – ha evidenziato Salvino Caputo – risulta assordante il silenzio dell’amministrazione comunale di Monreale e del Consiglio comunale.

Monreale – ha segnalato Salvino Caputo – siede nel consiglio di amministrazione di Amap con il proprio sindaco e quindi ricopre un ruolo strategico. Riteniamo doveroso nel rispetto dei cittadini vessati da costi idrici insostenibili che la città venga informata sulla gestione Amap e che il sindaco–amministratore informi il Consiglio comunale, organo politico che potrebbe valutare la uscita da Amap e riprendere la gestione della nostra acqua pubblica”.