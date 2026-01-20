Maltempo, cadono due grossi alberi per il forte vento

Interviene il personale della Protezione Civile. Prosegue il monitoraggio del territorio

MONREALE, 20 gennaio – Prosegue senza sosta l’attività di monitoraggio del territorio da parte della Protezione Civile comunale.

Nonostante le condizioni meteo avverse, la situazione generale non presenta attualmente grandi criticità, grazie al presidio costante delle squadre operative impegnate nel controllo dei punti più sensibili.

Nel corso della giornata il personale della Protezione Civile è intervenuto tempestivamente in strada Vicinale San Martino Alta per la presenza di due grossi alberi abbattutisi sulla carreggiata. Gli alberi ostruivano completamente il passaggio, impedendo il transito sia ai veicoli che ai pedoni.

Le operazioni di sgombero e messa in sicurezza sono state coordinate direttamente dal responsabile del servizio, Giangabriele Belfiore. Grazie all'efficienza del personale operativo, il blocco è stato rimosso in circa un’ora, ripristinando la piena viabilità e la sicurezza dell'area.

L’amministrazione comunale e la Protezione Civile, fa sapere una nota del Comune, mantengono alta l’attenzione sul fronte della prevenzione del rischio idrogeologico e della sicurezza stradale. A tal proposito, dal Comune fanno sapere che la situazione resta sotto osservazione.