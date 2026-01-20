Anche la Polizia Municipale di Monreale festeggia San Sebastiano, patrono del Corpo

Una messa è stata celebrata oggi pomeriggio nella chiesa di San Castrense

MONREALE, 20 gennaio – Si è svolta nel pomeriggio di oggi, nella chiesa di San Castrense, la celebrazione eucaristica in onore di San Sebastiano Martire, Patrono della Polizia Municipale, nel giorno della sua ricorrenza.

La funzione religiosa è stata officiata da don Antonio Crupi, parroco di San Castrense e ha rappresentato un momento di profonda riflessione e di condivisione per il Corpo della Polizia Municipale, quotidianamente impegnato nel presidio della legalità e nel servizio alla comunità.

Alla cerimonia hanno preso parte il sindaco di Monreale, Alberto Arcidiacono, l’Assessore alla Polizia Municipale, Giuseppe Di Verde, il segretario denerale, Giovanni Impastato, e il Comandante della Polizia Municipale, Luigi Marulli. Presenti l’Arma dei carabinieri con il comandante della Compagnia di Monreale, capitano Niko Giaquinto e quello della stazione, luogotenente, Antonio La Rocca, l’Anps di Monreale e l’Associazione Nazionale Carabinieri.

La ricorrenza di San Sebastiano ha costituito, come da tradizione, un’occasione per tracciare un bilancio dell’attività svolta dagli agenti e per rinnovare l’impegno al fianco della popolazione, rafforzando il senso di appartenenza e il valore del servizio pubblico.