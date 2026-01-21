Pioppo, il 18 febbraio si inaugura la scuola materna di via Polizzi ristrutturata

Il plesso è chiuso dal lontano 2013

MONREALE, 21 gennaio – Dopo più di un decennio di chiusura a Pioppo riapre la scuola. Mercoledì 18 febbraio, l’amministrazione comunale consegnerà e inaugurerà ufficialmente i locali di via Polizzi della scuola "Margherita di Navarra".

Un momento simbolico che mette fine a un’attesa iniziata nel 2013, restituendo finalmente ai bambini della frazione uno spazio dedicato interamente alla loro crescita.

La scuola è stata oggetto di interventi di riqualificazione che hanno trasformato l’edificio in un ambiente adeguato a tutte le normative vigenti, con spazi pensati su misura per le esigenze della prima infanzia per favorire l'apprendimento e la socializzazione dei bambini.

«La riapertura di via Polizzi è un momento storico per Pioppo - dichiara il sindaco Alberto Arcidiacono -Dopo oltre dieci anni, riconsegniamo alle famiglie un luogo di formazione fondamentale. Questo non è solo un taglio del nastro, ma la conferma del nostro impegno nel riaffermare il diritto all’istruzione di prossimità e l’attenzione concreta verso le periferie».

L’assessore all’Istruzione e dirigente scolastica Patrizia Roccamatisi aggiunge: «Il 18 febbraio segna un nuovo inizio. Restituire questa scuola dopo così tanto tempo significa garantire ai bambini ambienti che favoriscono inclusione e qualità didattica. È un risultato che mi rende orgogliosa sia come amministratore pubblico che come dirigente scolastico».