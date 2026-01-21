La Regione conferma il sostegno finanziario alla Settimana di Musica Sacra

L’organizzazione resta affidata alla Fondazione Orchestra Sinfonica Siciliana

MONREALE, 21 gennaio - La Giunta regionale presieduta dal governatore Renato Schifani ha approvato martedì scorso il programma di sviluppo turistico della Sicilia relativo al triennio 2026-2028.

Attraverso questo documento sono state definite, tra l’altro, le azioni di incentivazione per le infrastrutture e le opere di valorizzazione del turismo siciliano, delineando il piano di promozione e commercializzazione dell’offerta turistica, degli eventi e delle manifestazioni di richiamo.

Il programma deliberato è finalizzato alla crescita dei flussi turistici nell’Isola, rafforzandone la qualità, la sostenibilità e la proiezione globale dell’offerta, nonché la sua delocalizzazione, tenendo conto che il turismo rappresenta uno dei settori fondamentali dell’economia siciliana, con un potenziale assai rilevante in termini di crescita, occupazione e integrazione socio-culturale.

Nell’ambito della programmazione regionale, una specifica rilevanza è stata assegnata ai cosiddetti “eventi a titolarità”: la realizzazione delle celebrazioni belliniane, il Sicilia Jazz Festival, la Settimana internazionale di musica sacra di Monreale e la Coppa degli Assi, che, dopo il Palio di Siena, è il più antico fra i concorsi equestri internazionali d’Italia.

Per sostenere finanziariamente queste prestigiose e attese manifestazioni è stata autorizzata dalla Regione Siciliana per l’esercizio in corso e per il 2027 la spesa annua di 3,5 milioni di euro.

Istituita nel lontano 1939 su iniziativa del maestro Filippo Ernesto Raccuglia, scomparso nel 1987, la rassegna musicale monrealese - giunta alla 68a edizione - si svolgerà quest’anno nel corso della stagione autunnale, come di consueto; l’esclusività nell’organizzazione e nella gestione artistica del festival è stata confermata alla Fondazione Orchestra Sinfonica Siciliana, che si occuperà quindi della definizione del programma dei concerti, della selezione degli artisti e alla cura dei servizi logistici e promozionali.