Stage formativi a Monreale: Comune e scuole insieme per aiutare i lavoratori a rientrare nel mondo del lavoro

Lo ha deliberato la giunta comunale

MONREALE, 22 gennaio – Il Comune di Monreale scende in campo a sostegno della formazione e dell’occupazione, dando il via a nuovi stage formativi destinati a persone in cerca di reinserimento lavorativo.

La Giunta Municipale ha infatti approvato due convenzioni che permetteranno ad alcuni tirocinanti di svolgere un’esperienza pratica all’interno di scuole del territorio.

L’iniziativa rientra nel Programma Occupabilità dei Lavoratori, promosso dalla Regione Siciliana per aiutare chi è disoccupato o vuole migliorare le proprie competenze professionali. Il programma prevede corsi di formazione accompagnati da periodi di stage, fondamentali per mettere in pratica quanto appreso in aula e conoscere da vicino il funzionamento degli ambienti di lavoro.

Su proposta del Centro di Formazione Enaip di Palermo, già partner del Comune di Monreale, sono stati coinvolti due scuole cittadine: la “Margherita Navarra” e la “Guglielmo II”. Entrambe le scuole hanno dato la loro disponibilità ad accogliere complessivamente sei tirocinanti del corso di “Assistente alla struttura educativa”, tre per ciascun istituto.

Gli stage avranno una durata complessiva di 90 ore e si svolgeranno in un contesto reale, a stretto contatto con il personale scolastico. I tirocinanti potranno così acquisire esperienza diretta, orientarsi meglio nel mondo del lavoro e rafforzare le proprie competenze professionali. Come previsto dalla normativa, si tratta di percorsi formativi e non di rapporti di lavoro.

Il Comune di Monreale ha sottolineato l’importanza di questa collaborazione, che non comporta costi aggiuntivi ma rappresenta un investimento sul futuro: aprire le porte dei servizi pubblici alla formazione significa offrire opportunità concrete e contribuire alla crescita delle competenze sul territorio.

Per il coordinamento delle attività è stata nominata responsabile aziendale degli stage Rosa Alio Rizzo, istruttore amministrativo dell’Ufficio Risorse Umane, mentre le scuole individueranno i referenti incaricati di seguire i tirocinanti e di verificare la regolare frequenza.