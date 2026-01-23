Comune, va in pensione Cinzia Modica dopo 43 anni di servizio

Oggi la cerimonia di commiato alla presenza dell’amministrazione

MONREALE, 23 gennaio – Dopo 43 anni va in pensione la ragioniera Cinzia Modica. Entrata giovanissima a Palazzo di Città, dopo aver vinto un concorso pubblico a soli 21 anni, Cinzia Modica ha rappresentato per decenni un punto di riferimento per l’Ufficio di Ragioneria.

Nel corso della sua lunga carriera, ha raggiunto un bel traguardo professionale. Il suo percorso professionale è stato un intreccio con la storia di Monreale e il rapporto con i colleghi. Negli gli anni ’90 ha collaborato con l’ufficio di gabinetto con i sindaci Enzo Giangreco, Francesco Mortillaro e Nino Sirchia, anni durante i quali ha maturato un’esperienza trasversale e una profonda conoscenza della macchina comunale.

Nel salutare i colleghi e rappresentanti dell’amministrazione e il Sindaco Alberto Arcidiacono Cinzia Modica ha espresso parole di profonda gratitudine per il percorso umano condiviso: “È stato bello lavorare con sincerità, gioia e fratellanza sincera al Comune di Monreale. In questi uffici abbiamo condiviso bellissimi momenti che sono andati oltre il semplice dovere professionale, creando legami autentici che porterò sempre con me”.