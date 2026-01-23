Monreale, si insedia la nuova Consulta Giovanile: Flavio Messina eletto presidente

Gli auguri del sindaco Alberto Arcidiacono e dell’amministrazione

MONREALE, 23 gennaio – Si è aperta ufficialmente ieri pomeriggio, presso l’Aula la prima assemblea della Consulta Giovanile. Nel corso della seduta sono stati definiti i vertici che guideranno l’azione del gruppo per i prossimi anni.

Alla guida della Consulta è stato eletto all’unanimità Flavio Messina, 23 anni, studente magistrale di ingegneria elettrica. Ad affiancarlo sarà un Consiglio direttivo composto da profili di alto valore accademico e professionale: Simone Di Gristina, Andrea Messina, Giuseppe Gebbia, Francesca Birchler, Daniele Angileri, Asja Albano e Mattia Intravaia.

Il sindaco Alberto Arcidiacono, presente ai lavori, ha accolto con entusiasmo la nascita del nuovo organismo, rivolgendo un caloroso augurio di buon lavoro a tutti i componenti. “Esprimo grande soddisfazione per la partecipazione e l’entusiasmo dimostrati da questi ragazzi — ha dichiarato il sindaco Arcidiacono — La Consulta Giovanile non è solo una formalità istituzionale, ma rappresenta uno strumento fondamentale di dialogo tra le nuove generazioni e l’Amministrazione comunale. È un luogo di confronto e di proposta capace di arricchire concretamente l’azione amministrativa con sguardi nuovi e competenze attuali.

Vedere tanti giovani pronti a spendersi per la propria città è il segnale più bello per il futuro di Monreale”. Parole di apprezzamento sono giunte anche dall’Assessore alle Politiche Giovanili, Fabrizio Lo Verso che ha richiamato i componenti alla responsabilità del loro ruolo, auspicando una consulta “dinamica, inclusiva e competente”, e dal Presidente del Consiglio comunale Marco Intravaia , che ha confermato la massima disponibilità al dialogo tra gli organi dell’Ente e la nuova realtà giovanile.

Il neo-eletto presidente Flavio Messina ha delineato le priorità del mandato: “Ringrazio per la fiducia. Lavoreremo su legalità, educazione affettiva, aggregazione e supporto alle scelte di studio e lavoro. Vogliamo essere un ponte attivo con le istituzioni per una comunità più viva”.

Con l’insediamento di ieri, la Consulta Giovanile di Monreale diventa ufficialmente operativa come spazio di proposta per iniziative culturali, sociali e civiche dedicate al mondo giovanile.