Aquino dimenticata: tra degrado, disservizi e diritti negati

Si lamentano i cittadini della frazione: “Non siamo di Serie B”

MONREALE, 24 gennaio – I cittadini residenti nella frazione di Aquino, nel territorio comunale di Monreale, denunciano da tempo uno stato di abbandono che non può più essere ignorato.

Aquino sembra oggi una periferia invisibile, esclusa dai servizi essenziali che invece sono garantiti regolarmente nel resto del Comune.

Non esiste un servizio strutturato di pulizia del territorio. La raccolta dei rifiuti avviene in modo irregolare e frammentario: solo poche abitazioni beneficiano del porta a porta, mentre molte altre – spesso abitate da persone anziane, sole o malate – sono costrette a conferire i rifiuti al centro di raccolta. Un compito che, per molti, è semplicemente impossibile. Il risultato è sotto gli occhi di tutti: sacchi accumulati, cattivi odori, proliferazione di ratti e insetti, con l’avvicinarsi dell’estate che trasforma il disagio in un problema serio di salute pubblica.

La piazza di Aquino, cuore della frazione, versa in uno stato di totale incuria. Ogni volta che si organizza un evento, i cittadini sono costretti a “chiedere la cortesia” che venga effettuata la pulizia: spazzamento, ritiro dei rifiuti, rimozione delle sterpaglie. Non esiste un regolare servizio di decespugliamento, né una manutenzione programmata delle caditoie. Le recenti piogge hanno provocato allagamenti in case e negozi, con danni che nessuno risarcirà. È il segno evidente di un territorio lasciato senza prevenzione e senza controllo.

Anche sul fronte della sicurezza il quadro è desolante: mancano controlli costanti.

Le strade sono un colabrodo. Per vedere riparata una buca bisogna spesso attendere che avvenga un incidente. Si leggono comunicati su derattizzazione e disinfestazione, ma la realtà racconta tutt’altro: ratti ovunque, insetti in quantità, aria irrespirabile nei mesi estivi a causa dei rifiuti accumulati.

Si parla di telecamere per individuare gli “sporcaccioni”. Ma forse sarebbe stato più utile e più giusto estendere il servizio di raccolta porta a porta a tutta la frazione, garantendo pari diritti a tutti i cittadini. Perché Aquino paga regolarmente la TARI come ogni altra parte del territorio comunale, ma riceve in cambio un servizio che, di fatto, non esiste.

I residenti non chiedono privilegi, ma normalità: pulizia, raccolta rifiuti efficiente, manutenzione, sicurezza.

Perché Aquino non è una periferia di serie B. È parte integrante della comunità di Monreale e ha diritto alla stessa dignità, agli stessi servizi, alla stessa attenzione.