La comunicazione del messaggio evangelico contro l’anestesia dell’umano

L’importanza della testimonianza cristiana come primo mezzo di evangelizzazione nel volume ''Dalla terra al cielo'' di monsignor Pennisi

MONREALE, 24 gennaio – Nella ricorrenza della memoria liturgica di San Francesco di Sales, patrono dei giornalisti e della comunicazione evangelica, è stato presentato il volume “Dalla terrà al cielo” di monsignor Michele Pennisi, arcivescovo emerito di Monreale.

Alla presentazione del volume, moderata da don Antonio Chimenti, responsabile dell’Ufficio comunicazioni sociali dell’arcidiocesi, che si è tenuta presso il palazzo arcivescovile di Monreale, ha dato l’avvio ai lavori il saluto dell’arcivescovo di Monreale, monsignor Gualtiero Isacchi; è stata poi la volta degli interventi dei relatori, tra cui Francesco Inguanti, direttore responsabile di Giornotto.

Nel suo saluto iniziale monsignor Gualtiero Isacchi ha sottolineato l’importanza dell’evento di presentazione del volume di monsignor Pennisi come occasione, nel giorno della solennità di San Francesco di Sales, per riflettere sull’importanza del comunicazione anche per la Chiesa.

“È importante oggi - ha affermato monsignor Isacchi - trattare della comunicazione sociale e del ruolo del giornalismo nella società per rilanciare l’importanza e l’attenzione necessaria alla comunicazione del messaggio evangelico. La Chiesa deve prendersi cura dei figli di Dio, che è il popolo, ogni essere umano”.

Il volume "Dalla terra al cielo" raccoglie gli editoriali di monsignor Michele Pennisi, pubblicati negli anni sulla rivista ''In terris''. Il volume tratta il tema della comunicazione nella Chiesa, a partire dal Concilio Vaticano Il e dal decreto "Inter Mirifica", che ha riconosciuto il ruolo dei mezzi di comunicazione sociale per la vita della Chiesa. Monsignor Michele Pennisi sottolinea in esso l'importanza della testimonianza cristiana autentica come primo mezzo di evangelizzazione per trovare soluzioni ai problemi dell'odierna società.

Come ha affermato l'autore nei suoi interventi, trattare di attualità nelle comunicazioni sociali vuol dire affrontare i tanti temi urgenti, tra cui la diffusione della cultura di guerra e della sopraffazione contro cui occorre mobilitare le coscienze di tutti attraverso il ruolo della scuola, delle famiglie e dei mezzi di comunicazione sociale, fondamentali per contrastarla.

“La situazione è di grande attualità - ha affermato monsignor Pennisi. Dobbiamo agire contro l’anestesia dell’umano dilagante attraverso la diffusione del dialogo, della giustizia e della solidarietà. Per questo è fondamentale rispettare un uso attento delle parole e il rispetto della deontologia professionale della comunicazione nel dare le notizie senza dimenticare il nevralgico ruolo dell’educazione, che deve coinvolgere famiglie, scuole, con testimonianze di vita concrete per la diffusione di un messaggio di pace, in cui la catechesi diffonda la dottrina sociale della Chiesa con i suoi valori’’.

“Diffondere cultura della centralità della persona umana, del rispetto della vita e della capacità di comprendere l’umano con responsabilità e di tutti quei valori non negoziabili, primo fra tutti il valore della vita - ha concluso monsignor Pennisi - è oggi più che mai indispensabile”.