Simona Forte, la stellina di “The voice kids” che si allena a Monreale

È allieva del maestro Mauro Fasone. Ieri sera su Raiuno ha interpretato “Luce – Tramonti a Nord Est”

MONREALE, 25 gennaio – C’è un legame stretto tra Monreale e Simona Forte, la dodicenne originaria di Terrasini, nuova stellina d “The voice kids”, la fortunata trasmissione di Raiuno, condotta da Antonella Clerici, che va in onda il sabato sera.

La bravissima cantante in erba, che ieri ha interpretato magistralmente “Luce – Tramonti a Nord Est”, successo di Elisa, con cui si impose a Sanremo nel 2001, è una delle migliori allieve del maestro Mauro Fasone, che la segue ormai da un po’ di tempo.

A soli dodici anni, Simona Forte, originaria di Terrasini, si sta affermando come una delle giovani promesse più interessanti del canto giovanile italiano. Un talento precoce, sostenuto non solo da doti naturali evidenti, ma soprattutto da un percorso di formazione rigoroso e costante.

Simona, come detto, è allieva di canto pop moderno del maestro Mauro Fasone di Monreale, dove si reca settimanalmente per seguire le lezioni. Un impegno significativo per una ragazza della sua età, affrontato con serietà, disciplina e grande passione. Il lavoro svolto in sala prove è approfondito e metodico: tecnica vocale, respirazione, intonazione, estensione, controllo e interpretazione vengono curati nel pieno rispetto della crescita naturale della voce.

La giovane cantante si distingue per un timbro pulito e riconoscibile, unito a una notevole intensità espressiva. A colpire è soprattutto la consapevolezza vocale, frutto di uno studio attento e guidato. Il maestro Mauro Fasone ha saputo riconoscere e valorizzare queste qualità, accompagnando Simona in un percorso equilibrato, senza forzature, trasformando l’emozione in forza interpretativa e la tecnica in libertà espressiva.

I risultati di questo lavoro sono già evidenti. Simona ha partecipato a manifestazioni di rilievo nazionale come lo Zecchino d’Oro e il Tour Music Fest, esperienze di grande valore formativo. Nel 2025 ha conquistato il primo posto al concorso “Una Voce per Monreale” – sezione Kids, distinguendosi per preparazione vocale e qualità interpretativa. L’ultima tappa importante del suo percorso risale a ieri sera, con la partecipazione a The Voice Kids su Rai Uno, dove ha dimostrato sicurezza scenica, controllo emotivo e una voce costruita con competenza.

A completare la sua formazione artistica, Simona fa parte del Coro di Voci Bianche del Teatro Massimo di Palermo, un’esperienza di grande prestigio che contribuisce allo sviluppo dell’orecchio musicale, della disciplina e del lavoro d’insieme.

In questo contesto, Monreale riveste un ruolo centrale grazie alla presenza del maestro Mauro Fasone, oggi considerato un autentico punto di riferimento artistico per la cittadina normanna. Il suo lavoro non solo forma giovani talenti, ma contribuisce a dare lustro al territorio, portando il nome di Monreale oltre i confini locali attraverso la musica e i successi dei suoi allievi. Un’attività che rappresenta un valore culturale significativo per l’intera comunità.

Il percorso di Simona Forte è ancora agli inizi, ma le basi costruite sono solide. Dietro ogni traguardo raggiunto emergono studio, sacrificio e una guida artistica riconosciuta. L’incontro tra l’impegno della giovane cantante e l’esperienza del maestro Mauro Fasone sta tracciando un cammino di crescita autentica, orientato alla qualità e alla maturazione artistica.