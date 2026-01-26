La console generale del Marocco, Maryem Nassif in visita istituzionale a Monreale

“Rafforzare i legami tra la comunità e il Regno del Marocco”

MONREALE, 26 gennaio – Si è svolto oggi nella sede istituzionale del Comune di Monreale un importante incontro tra l’amministrazione comunale e la console generale del regno del Marocco a Palermo, Maryem Nassif.

L’evento si propone di “Rafforzare i legami tra la comunità di Monreale e il Regno del Marocco”. Ad accogliere la console sono stati il vicesindaco Riccardo Oddo e il presidente del Consiglio comunale Marco Intravaia, insieme a una delegazione di funzionari comunali. La visita, svoltasi in un clima di grande cordialità e stima reciproca, ha rappresentato un’occasione fondamentale per rafforzare i legami tra la comunità monrealese e il Regno del Marocco.

Focus sullo scambio è stato dedicato all'avvio di un percorso di collaborazione anche imprenditoriale. Durante la riunione sono stati stabiliti i primi contatti operativi per dare vita a iniziative e progetti di scambio culturale, con l'obiettivo di promuovere le tradizioni, l’arte e la storia che accomunano i due territori mediterranei.