Il segretario comunale Giovanni Impastato nuovo commissario straordinario di Giardini Naxos

È stato nominato dal presidente della Regione, Renato Schifani
PALERMO, 26 gennaio – Il presidente della Regione Renato Schifani ha nominato Giovanni Impastato (nella foto), commissario straordinario del Comune di Giardini Naxos, in provincia di Messina.
Impastato, classe 1981, avvocato originario di Palermo, dal marzo 2023 è segretario comunale del Comune di Monreale. Si occuperà della gestione del comune messinese assumendo i poteri del sindaco e della giunta. Rimarrà in carica fino all'insediamento degli organi ordinari eletti nella prima tornata elettorale utile.
