Skip to main content
Amplifon piccolo
Ganci arredamenti
Ottica Nuova Visione
Casamento travel mobile

Il segretario comunale Giovanni Impastato nuovo commissario straordinario di Giardini Naxos

· Cronaca varia

È stato nominato dal presidente della Regione, Renato Schifani

PALERMO, 26 gennaio – Il presidente della Regione Renato Schifani ha nominato Giovanni Impastato (nella foto), commissario straordinario del Comune di Giardini Naxos, in provincia di Messina.

Impastato, classe 1981, avvocato originario di Palermo, dal marzo 2023 è segretario comunale del Comune di Monreale. Si occuperà della gestione del comune messinese assumendo i poteri del sindaco e della giunta. Rimarrà in carica fino all'insediamento degli organi ordinari eletti nella prima tornata elettorale utile.

 

Articoli correlati

Articoli correlati mobile

Ferreri
Studio Valerio
Car Revision Service laterale
Zuccaro

Il 2025 va via: sarà un anno da non archiviare

· Enzo Ganci · Editoriali

MONREALE, 31 dicembre – Sarà molto difficile, anzi sarà forse impossibile, per la comunità monrealese, archiviare quest’anno come uno dei tanti. Come l’ennesimo che va in soffitta, tra gioie, dolori, rimpianti o speranze.

Edizione locale

Rubrica

Rubrica