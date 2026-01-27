Nasce a Monreale lo sportello legale gratuito della Caritas diocesana

Un pool di quattro avvocati per assistere persone in difficoltà

MONREALE, 27 gennaio – Un nuovo servizio a sostegno delle persone e delle famiglie in difficoltà prende vita a Monreale.

La Caritas dell’Arcidiocesi di Monreale amplia infatti la propria rete di interventi con l’attivazione di uno Sportello Legale gratuito di ascolto e orientamento, operativo presso il consultorio familiare dioce-sano “San Carlo Borromeo”.

L’iniziativa nasce dall’ascolto dei bisogni emergenti del territorio diocesano, dove sempre più cittadini si trovano ad affrontare situazioni giuridiche complesse senza disporre delle competenze e degli stru-menti necessari per orientarsi. Lo Sportello Legale si propone di offrire un primo supporto qualificato, aiutando le persone a comprendere la propria posizione e a individuare possibili percorsi di tutela dei diritti, in un’ottica di accompagnamento e prossimità.

Il servizio è completamente gratuito e reso possibile grazie alla disponibilità di professionisti che hanno scelto di mettere le proprie competenze al servizio della comunità. Presso il Consultorio opereranno gli avvocati Rosaria Messina, Nicola Nocera, Manlio Di Miceli e Valeria Vallone, coprendo diversi ambiti del diritto, dal civile al penale, dal lavoro e previdenza al diritto canonico, fino alla tutela dei minori e al supporto legale alle donne vittime di violenza.

«Questo Sportello Legale rappresenta una Chiesa che sa ascoltare i bisogni reali delle persone e sa ri-spondere con gesti concreti, competenza e vicinanza, perché la carità passa anche attraverso la tutela dei diritti», afferma monsignor Gualtiero Isacchi, Arcivescovo di Monreale.

Sulla stessa linea il direttore della Caritas Diocesana, don Calogero Latino, che sottolinea come l’iniziativa si inserisca in un percorso più ampio di accompagnamento delle fragilità, rafforzando la col-laborazione tra parrocchie, Caritas e Consultorio familiare, in un lavoro di rete sempre più strutturato e attento ai bisogni del territorio.

L’accesso allo Sportello avverrà attraverso le parrocchie, secondo modalità organizzate e nel pieno ri-spetto della privacy, così da garantire un’accoglienza ordinata e un’attenzione particolare alle situazioni più urgenti. Alle parrocchie è stato già fornito un modulo online per la richiesta di supporto legale, con specifici criteri di compilazione.

Il servizio sarà erogato tramite gratuito patrocinio alle persone presentate dalle parrocchie che rientrano nelle soglie ISEE previste dalla legge. In particolare, per le cause penali il limite è fissato a 13.659,64 euro, con un incremento di 1.032 euro per ogni componente del nucleo familiare; per le cause civili la soglia è pari a 13.659,64 euro senza maggiorazioni; per le cause canoniche è previsto il gratuito patroci-nio con ISEE pari a zero, mentre fino a 14.000 euro è possibile accedere al patrocinio semi-gratuito.

Per i reati previsti dalla Legge 69 del 2019, il cosiddetto “Codice Rosso”, come maltrattamenti, stalking e violenza sessuale, il patrocinio a spese dello Stato è riconosciuto di diritto alla persona offesa, indi-pendentemente dal reddito. L’accesso allo Sportello Legale avverrà esclusivamente su prenotazione, contattando il numero 091 271 0213