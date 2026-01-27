Depurazione dei reflui della frazione di Pioppo, l’Amap avvia l’appalto

L’intervento da realizzare ha un costo di 2,37 milioni di euro

MONREALE, 27 gennaio – È stato approvato dall’Amap, con provvedimento adottato lo scorso 16 gennaio dall’amministratore unico Giovanni Sciortino, il progetto esecutivo relativo all’installazione di un modulo per la depurazione dei reflui della frazione di Pioppo.

Per la realizzazione di quest’opera - attesa da tanti, troppi anni - è stato preventivato un investimento che in totale ammonta a 2.370.000 euro, per il quale è già disponibile l’integrale copertura finanziaria.

Grazie a questo intervento, sarà finalmente possibile dotare Pioppo di un moderno e funzionale impianto per il trattamento delle acque reflue che provengono dalle abitazioni e dalle attività commerciali della popolosa frazione; ciò consentirà di ridurre in maniera significativa i carichi di inquinanti che allo stato attuale vengono direttamente immessi nel torrente Sant’Elia, il maggiore affluente del fiume Oreto.

Per l’appalto dell’opera l’Amap ha già disposto l’avvio di un’apposita procedura negoziata, da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo, invitando a parteciparvi varie ditte iscritte nell’albo delle imprese di fiducia dell’azienda.

Espletata la gara ed a seguito della formale consegna dei lavori, l’impresa che risulterà aggiudicataria avrà dieci mesi di tempo per provvedere alla compiuta realizzazione dell’intervento.