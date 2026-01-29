Francesca da Rimini, una donna simbolo del Medio Evo

La sua figura è stata tracciata ieri al Santa Caterina nell’incontro organizzato dalla Pro Loco

MONREALE, 29 gennaio – Pomeriggio intenso ieri alla biblioteca comunale Santa Caterina, per il primo appuntamento del ciclo organizzato dalla Pro Loco “Libere d’amare”.

Francesca, Ghismonda, Angelica e La Lupa”: quattro conversazioni con Maurizio Muraglia (nella foto) dedicate a quattro “donne di inchiostro” che la penna di Dante, Boccaccio, Ariosto e Verga ha reso immortali. Si spazia quindi dal Medioevo al Rinascimento e all’arcaica Sicilia di fine Ottocento, sempre cercando di comprendere il “particolare” femminile, quella libertà d’amare che coincide con la libera espressione dell’essere al mondo. Nell’incontro di ieri – dedicato a Francesca da Rimini – le donne del Medioevo sono state osservate e descritte con appassionata competenza da Maurizio Muraglia, esperto di letteratura medievale, docente e scrittore che continuerà a guidarci per tutto il ciclo.

Ieri pomeriggio l’attenzione è stata mantenuta alta calibrando i vari momenti dell’incontro. C’è stata la musica in apertura, con la riproduzione di Paolo e Francesca tratta dall’album Infernum dedicato dai rapper Claver Gold & Murubutu & Giuliano Palma all’inferno dantesco: si può ascoltare al link

https://www.youtube.com/watch?v=QxQEw7eRL3o ed è di una bellezza inaspettata.

Maurizio Muraglia ha quindi tracciato le linee principali del suo intervento per poi lasciare posto al Circolo di lettura della Pro Loco: Maria Rita Curcio, Pina Romeo e Anna Trifirò hanno letto la “spiegazione” che Boccaccio, grande ammiratore di Dante, ha elaborato ragionando su quell’amore infelice alla sua maniera.

Muraglia ha quindi continuato l’intervento su Francesca, lo ha arricchito ragionando sulle donne del Medioevo concordando con i presenti che spesso pensiamo di conoscerle, ma solo perché adoperiamo stereotipi buoni per tutti gli usi: l’immagine di donna sottomessa, ignorante e debole viene associata all’epoca medievale solo per pigrizia, il Medioevo ha conosciuto regine potenti e scienziate. E fra le regine ci basti pensare a un esempio vicino a noi, a Margherita di Navarra madre di Guglielmo II. Le donne eccezionali di cui è rimasta memoria sono figure simboliche, le loro vicende rimandano a tutto un mondo di cui conosciamo solo un lontano riflesso. Ma torniamo a Francesca.

Osserviamo come nel V canto dell’Inferno Francesca mostra la sua forza che è calma, non servono esibizioni. Lei è leggera e asseconda il vento impetuoso ma è lei che parla con Dante, è protagonista. È lei che dice “amor mi prese” mentre Paolo piange. Dante, uomo del Medioevo, condanna Francesca nel cerchio dei lussuriosi e mette distanze: non solo da Francesca ma anche dal suo essere più intimo.

Un video realizzato dalla Pro Loco scegliendo trenta quadri famosi sull’infelice amore di Paolo e Francesca ha chiuso un incontro arricchito dagli interventi dei presenti. Appuntamento a mercoledì 11 marzo per il secondo appuntamento della rassegna “Libere d’amare” con Ghisolfa, molto meno conosciuta di Francesca da Rimini e tutta da scoprire.