Monreale, nuovo calendario per la Casa della Comunità: potenziati i servizi di prossimità

Ecco i servizi che saranno garantiti e relativi orari

MONREALE, 29 gennaio – Nuovo passo avanti per la sanità territoriale a Monreale. Il Comune e l’Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo rafforzano la collaborazione istituzionale presentando il nuovo calendario dei servizi specialistici della Casa della Comunità (CdC) Spoke di piazza Ignazio Florio, punto di riferimento per l’assistenza sanitaria di prossimità.

Il prospetto aggiornato è stato reso noto dal sindaco Alberto Arcidiacono, che ha ricevuto il piano operativo dall’ASP. «La collaborazione con l’ASP – ha dichiarato il primo cittadino – è centrale per garantire cure accessibili, trasparenti e organizzate. Questo nuovo calendario consente ai cittadini di conoscere con precisione giorni e orari dei servizi, migliorando l’accesso alle prestazioni sanitarie».

Il piano delle visite specialistiche, illustrato dal direttore del Distretto 42 Giuseppe Termini e dal direttore del PTA Biondo di Palermo Domenico Di Palermo, prevede l’attivazione regolare di diverse branche mediche. L’angiologia sarà operativa il lunedì dalle 8 alle 14; la pneumologia il martedì e il giovedì nella stessa fascia oraria; l’otorinolaringoiatria il lunedì pomeriggio dalle 14.30 alle 18; la neurologia il primo venerdì di ogni mese dalle 8 alle 14. Sono inoltre in fase di attivazione i servizi di diabetologia e cardiologia, che andranno a completare l’offerta specialistica.

Accanto alle visite specialistiche, resta ampia l’offerta dei servizi territoriali. Lo sportello PUA/CUP è attivo dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 13.30, con apertura anche il martedì pomeriggio dalle 15 alle 17. Il punto prelievi è operativo il lunedì e il mercoledì dalle 8 alle 10.30 e il martedì pomeriggio dalle 15 alle 17. L’ambulatorio infermieristico garantisce assistenza dal lunedì al sabato dalle 8 alle 20.

Sono inoltre assicurati i servizi sociali e l’assistenza domiciliare integrata (ADI), con fasce orarie dedicate al mattino e al pomeriggio nei giorni di martedì e giovedì. Attiva anche la continuità assistenziale (Guardia Medica), operativa tutte le notti dalle 20 alle 8 e nei giorni festivi e prefestivi.

Per informazioni e prenotazioni, i cittadini possono contattare la Casa della Comunità ai numeri 091 7036477 e 091 7036407 o scrivere all’indirizzo email cdcspokemonreale@asppalermo.org.