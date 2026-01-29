Alberi pericolanti su aree private: il Comune interviene d’ufficio per la sicurezza pubblica

I costi potrebbero essere addebitati agli interessati

MONREALE, 29 gennaio – Il Comune avvia un piano straordinario di interventi per la messa in sicurezza del territorio, disponendo l’abbattimento d’ufficio degli alberi pericolanti presenti su proprietà private o appartenenti ad altri enti pubblici.

Le operazioni, iniziate oggi, proseguiranno nei prossimi giorni e sono coordinate dalla Protezione Civile comunale. La decisione dell’amministrazione arriva dopo numerose ordinanze emesse negli anni per sollecitare i proprietari alla manutenzione delle alberature che incombono su strade e spazi pubblici. In molti casi, tuttavia, gli interventi richiesti non sono stati eseguiti, creando situazioni di rischio concreto per l’incolumità dei cittadini.

Per prevenire incidenti e garantire la sicurezza pubblica, il Comune ha quindi deciso di sostituirsi ai privati inadempienti, procedendo direttamente all’abbattimento degli alberi ritenuti pericolosi. Gli interventi riguardano esclusivamente le situazioni di pericolo imminente, accertate dagli uffici competenti.

L’amministrazione ha inoltre chiarito che tutti i costi sostenuti per l’abbattimento e lo smaltimento delle alberature saranno interamente addebitati ai proprietari dei fondi interessati. Parallelamente, la Polizia Municipale è stata incaricata di applicare le sanzioni previste dalla normativa nei confronti dei soggetti che non hanno ottemperato alle ordinanze comunali.

Sulla vicenda è intervenuto anche l’assessore Giuseppe Di Verde, sottolineando come la tutela della sicurezza pubblica rappresenti una priorità assoluta per l’Ente. «Non possiamo più tollerare situazioni di rischio causate dall’incuria», ha dichiarato, ricordando che la gestione del verde privato non è solo una questione estetica, ma una responsabilità civile nei confronti dell’intera comunità.