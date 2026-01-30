Associazione carabinieri Monreale, consegnate tessere a due nuovi soci

Sono Filippo Modica e Giovanna Farruggio, ieri la consegna ufficiale

MONREALE, 30 gennaio – L’Associazione carabinieri di Monreale accoglie i nuovi soci Filippo Modica e Giovanna Farruggio, a cui ieri pomeriggio sono state consegnate le tessere di iscrizione.

Durante la breve cerimonia, che si è svolta alla presenza del presidente Giuseppe Cortigiani e di alcuni rappresentanti del consiglio direttivo, i due soci sono stati accolti da alcuni membri del sodalizio, che hanno avuto modo di salutare i nuovi componenti, tra questi presente anche il capitano Paolo Taormina, neo iscritto della sezione.

I due nuovi soci porteranno così il loro contributo all’associazione, possedendo entrambi alte professionalità da poter impiegare a servizio del sodalizio. In particolare, Filippo Modica, già dipendente del comune di Monreale, oggi in pensione, ha all’attivo ben 38 anni di servizio di cui dieci trascorsi come responsabile dell’ufficio comunale della Protezione civile; Giovanna Farruggio, invece, proviene da un’esperienza professionale di ben 42 anni all’Ospedale Civico, dove è stata infermiera professionale.

Con questi due nuovi ingressi l’Associazione nazionale Carabinieri di Monreale cresce ancora arrivando a 96 iscritti tra cui soci effettivi, simpatizzanti e familiari.